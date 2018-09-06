مظاهرات البصرة: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن جنوبي العراق

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2018

المحتجون على تلوث المياه وضعف الخدمات العامة والفساد يواصلون مظاهراتهم في محافظة البصرة الجنوبية.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    احتجاجات البصرة مازالت متواصلة منذ أوائل يوليو/تموز والحكومة العراقية وعدت بتلبية مطالب المحتجين باتخاذ بعض الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عن اندلاع العنف.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    محتجون أشعلوا النيران في بعض السيارات وفي إطارات السيارات تعبيرا عن غضبهم.

  • احتجاجات البصرة EPA

    متظاهرون في ميدان التحرير في العاصمة بغداد خرجوا يهتفون ويحملون شعارات تأييد للبصرة.

  • البصرة Reuters

    الدخان يتصاعد من مباني الحكومة التابعة لمحافظة البصرة بعد إشعال المحتجين النيران فيها.

  • احتجاجات البصرة Reuters

    الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن تزداد حدة وتودي بحياة بعض المتظاهرين وإصابات بين أفراد الأمن.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    محتجون يفرون من أفراد قوات الأمن في البصرة بعد أن واجهتهم بالذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    تعزيزات من قوات الأمن وصلت إلى البصرة لمواجهة المحتجين العراقيين الذين يتظاهرون ضد تلوث المياه وشحها وضعف الخدمات العامة.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    سيارات الإسعاف تنقل المصابين الذين يحتاجون إلى علاج إلى المستشفيات.

  • احتجاجات البصرة AFP/Getty Images

    بعض المحتجين لجأوا إلى المواد الحارقة يلقون بها أفراد قوات الأمن.

  • احتجاجات البصرة EPA

    استخدم محتجون زجاجات حارقة لإشعال الحرائق في بعض المباني الحكومية في محافظة البصرة الجنوبية

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