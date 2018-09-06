مظاهرات البصرة: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن جنوبي العراق
المحتجون على تلوث المياه وضعف الخدمات العامة والفساد يواصلون مظاهراتهم في محافظة البصرة الجنوبية.
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AFP/Getty Images
احتجاجات البصرة مازالت متواصلة منذ أوائل يوليو/تموز والحكومة العراقية وعدت بتلبية مطالب المحتجين باتخاذ بعض الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عن اندلاع العنف.
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AFP/Getty Images
محتجون أشعلوا النيران في بعض السيارات وفي إطارات السيارات تعبيرا عن غضبهم.
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EPA
متظاهرون في ميدان التحرير في العاصمة بغداد خرجوا يهتفون ويحملون شعارات تأييد للبصرة.
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Reuters
الدخان يتصاعد من مباني الحكومة التابعة لمحافظة البصرة بعد إشعال المحتجين النيران فيها.
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Reuters
الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن تزداد حدة وتودي بحياة بعض المتظاهرين وإصابات بين أفراد الأمن.
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AFP/Getty Images
محتجون يفرون من أفراد قوات الأمن في البصرة بعد أن واجهتهم بالذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع.
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AFP/Getty Images
تعزيزات من قوات الأمن وصلت إلى البصرة لمواجهة المحتجين العراقيين الذين يتظاهرون ضد تلوث المياه وشحها وضعف الخدمات العامة.
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AFP/Getty Images
سيارات الإسعاف تنقل المصابين الذين يحتاجون إلى علاج إلى المستشفيات.
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AFP/Getty Images
بعض المحتجين لجأوا إلى المواد الحارقة يلقون بها أفراد قوات الأمن.
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EPA
استخدم محتجون زجاجات حارقة لإشعال الحرائق في بعض المباني الحكومية في محافظة البصرة الجنوبية
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