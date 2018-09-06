السعودية: 26 جريحا بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على نجران

مصدر الصورة Getty Images Image caption أطلق المسلحون الحوثيون في السابق عدة صواريخ تجاه المملكة العربية السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقه حوثيون على مدينة نجران الجنوبية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا بشظايا، حسب مديرية الدفاع المدني السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التي يديرها الحوثيون على موقع تويتر إن الحوثيين استهدفوا معسكرا للحرس الوطني السعودي في مدينة نجران الحدودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين إن الصاروخ أطلق من محافظة صعدة اليمنية الأربعاء الساعة 17:08 بتوقيت غرينتش .

ويطلق الحوثيون، المدعومون من إيران والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم غرب البلاد، الصواريخ بانتظام على جنوب السعودية ويسعون في بعض الأحيان لاستهداف أماكن ذات قيمة عالية مثل العاصمة الرياض أو منشآت شركة "أرامكو" الحكومية للنفط..

ونجح الجيش السعودي في اعتراض معظم الصواريخ. ويقول التحالف، الذي تقوده الرياض، إن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون أدت لمقتل 112 مدنيا على الأقل منذ عام 2015.

وقال الدفاع المدني السعودي إن طفلين كانا من بين الجرحى في اعتراض الصاروخ الأخير، مشيرا إلى أن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقود السعودية تحالفًا مدعومًا من الغرب في محاولة لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها الحوثيون من صنعاء عام 2015.

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