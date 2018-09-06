ما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن أحداث البصرة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption محتجون سدوا الطرق حتى يتعطل العمل

وسط استمرار المظاهرات المناوئة للحكومة في جنوب العراق أعلنت السلطات حظر التجول في البصرة، وهو القرار التي أقدمت على إلغائه قبل دقائق من تفعيله.

وكانت الاحتجاجات قد شهدت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن لقي خلالها 7 أشخاص على الأقل حتفهم.

وكان المحتجون قد نجحوا في وقت سابق في إيقاف عمليات ميناء أم القصر الرئيسي.

وكان جنوب العراق، الذي تقطنة أغلبية شيعية، قد نشبت فيه اضطرابات في الأسابيع الأخيرة، حينما عبر محتجون عن غضبهم من انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتلوث المياه، والفساد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين في محافظة البصرة عما آلت إليه الأمور.

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