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تفيد الأنباء الواردة من العراق بأن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في البصرة وأضرموا فيها النيران في اليوم الخامس للاحتجاجات ضد الفساد وتردي الخدمات الحكومية.

وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قد انتقد، خلال صلاة الجمعة، السياسيين في العراق واتهمهم بأنهم سبب الأزمة التي تشهدها البصرة.

وطالب السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تختلف في سياساتها عن الحكومة السابقة.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الوضع في البصرة.

وقتل 10 من المتظاهرين، على الأقل، منذ يوم الاثنين الماضي في مدينة البصرة. كما أضرم محتجون النار في مبان حكومية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن.

واجتمع مجلس الأمن القومي التابع لرئاسة الوزراء الجمعة، وقال إنه يجري تحقيقا بشأن الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.