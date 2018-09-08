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يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم السبت لبحث الاحتجاجات المتواصلة والاضطرابات في البصرة جنوبي العراق.

وشهدت المدينة حالة من التوتر والعنف بعد مظاهرات خرجت تطالب بتوفير الخدمات والماء والكهرباء والقضاء على الفساد والبطالة، وسقط خلال الاحتجاجات عددا من القتلى وعشرات المصابين.

وتفيد التقارير الواردة من المدينة بأن قيادة عمليات البصرة أعلنت رفع حظر التجوال الذي فرضته الجمعة في أعقاب اعمال العنف التي رافقت المظاهرات.

وفي تطور جديد، أفادت مصادر أمنية بسقوط ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر على مطار المدينة ولكن الصواريخ لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المحتجون قد اقتحموا الجمعة عددا من المؤسسات الحكومية ومكاتب وسائل إعلام ومقرات أحزاب والقنصلية الإيرانية وأضرموا النار فيها.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها مقتل 3 متظاهرين وإصابة نحو خمسين آخرين من بينهم شرطيان في مصادمات الجمعة.

وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قد انتقد، خلال صلاة الجمعة، السياسيين في العراق واتهمهم بأنهم سبب الأزمة التي تشهدها البصرة.

وطالب السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تختلف في سياساتها عن الحكومة السابقة.