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رفعت السلطات العراقية حظرا للتجول في مدينة البصرة، جنوبي العراق، التي عصفت بها احتجاجات شابتها أعمال عنف.

وجاء الإعلان عن رفع حظر التجول، الذي فُرض مساء يوم الجمعة، بعدما أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإقالة عدد من كبار ضباط الشرطة في البصرة بعد أيام من الاحتجاجات الدامية هناك.

وقُتل 12 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية.

وفُرض حظر التجول بعدما أضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية في المدينة، ذات الغالبية الشيعية، مرددين شعارات مناهضة للنفوذ الإيراني في العراق.

ومنذ سقوط نظام حكم صدام حسين، عززت إيران روابطها مع العراق.

واشتدت حدة الاستياء في البصرة بسبب قلة فرص العمل ونقص إمدادات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وفي الآونة الأخيرة، نُقل مئات الأشخاص إلى المستشفيات بعد شرب مياه ملوثة.

ويتهم السكان الحكومة المركزية في بغداد بالفساد، قائلين إنها سمحت بانهيار البنية التحتية في المنطقة التي توفر قسطا كبيرا من ثروة البلد النفطية.

وتعهد رئيس الوزراء يوم الجمعة بتعجيل صرف مخصصات مالية لتطوير الخدمات الأساسية في البصرة.

ومن جهته، أنحى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الل علي السيستاني، باللائمة في الاضطرابات بالمدينة على الزعماء السياسيين، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة "تختلف عن سابقاتها".