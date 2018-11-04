من هو الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك الذي عاد مؤخرا للرياض؟

مصدر الصورة AFP Image caption العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

بشكل مفاجئ عاد الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق عاهل السعودية من لندن إلى الرياض، في ما تشير تقارير إعلامية إلى أنه ربما عاد ليقوم بمباحثات على مستوى رفيع في المملكة بسبب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والضغوط التي يواجهها ولي العهد محمد بن سلمان .

وكانت تقارير بريطانية أشارت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن الأمير أحمد بن عبد العزيز يفكر في عدم العودة لبلاده والبقاء في بريطانيا بعد الأزمة الناجمة عن تصريحاته أمام متظاهرين يمنيين في العاصمة البريطانية لندن ردا على هتافاتهم ضد آل سعود.

وقد ظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتفاعل مع المتظاهرين خارج السفارة السعودية، ويقول إن شقيقه الملك وابنه ولي العهد، هما فقط المسؤولين عن إدارة البلاد، وذلك ردا على هتافات المحتجين الذين ينتقدون العائلة المالكة بأكملها.

الأمير أحمد بن عبد العزيز ينفي انتقاده للملك وولي العهد

كما أضاف بن عبدالعزيز ردا على إدانة المحتجين للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، أن عليهم التوجه بالطلب لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، لإنهاء الحرب.

وقد نفى الأمير لاحقا تلميحات بأنه انتقد دور الملك وولي العهد، محمد بن سلمان، بعد انتشار مقطع الفيديو.

لكن من هو أحمد بن عبد العزيز؟

ولد الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود عام 1942 ،وهو الابن الحادي والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز.

وينتمي الأمير إلى الجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري، وهم الملك فهد والأمير سلطان والأمير تركي والأمير نايف والأمير عبد الرحمن والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز.

ويحمل الأمير درجة الماجستير في العلوم السياسية وظل نائبا لوزير الداخلية مدة 37 عاما وقضى 4 سنوات مسؤولا عن المواقع المقدسة في مكة وتولي منصب وزير الداخلية في السعودية في الفترة من 18 يونيو/ حزيران 2012 حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وقد تمت إزاحته عن ترتيب العرش مرتين الأولى عندما قدم الملك الراحل عبد الله عليه أخيه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثلا في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق الذي صار وليا للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار وليا لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه وليا للعهد.

وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز قد غادر السعودية في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قبل حملة اعتقالات طالت نحو 11 أميرا سعودياً أبرزهم الوليد بن طلال والعشرات من الوزراء ورجال الاعمال السعوديين حينها.

ومعروف عن الأمير أحمد أنه متدين باعتدال ومنفتح ومشهور بحبه للصحراء والجبال والبحر والصيد.