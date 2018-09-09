"عشرات القتلى" في معارك ضارية قرب الحديدة في اليمن

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption السعودية تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصارهم

تفيد التقارير الواردة من اليمن بمقتل العشرات في معارك ضارية حول ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين وأنصارهم.

وبحسب مصادر طبية، قتل أكثر من 70 من الحوثيين و11 من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وجاءت الاشتباكات عقب فشل جهود أممية لجمع الأطراف المتناحرة في مباحثات سلام بمدينة جنيف.

وثمة مخاوف من أن تؤثر أي معركة كبرى في الحديدة على العمل داخله، إذ إنه محطة مهمة في نقل المساعدات الإنسانية داخل البلد الذي يقف على حافة المجاعة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قرابة 10 آلاف شخص قتلوا في اليمن منذ بدأ القتال فيها عام 2014، حيث سيطر الحوثيون على مناطق واسعة، من بينها العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ مارس/2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصارهم.