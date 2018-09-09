مصدر الصورة Getty Images Image caption صفوت الشريف كان أبرز رموز نظام مبارك ويواجه اتهامات بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة

قضت محكمة جنايات مصرية بسجن صفوت الشريف، وزير الإعلام في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ثلاث سنوات، وألزمته بدفع غرامة قدرها 99 مليون جنيه مصري (حوالي 5.5 مليون دولار)، وذلك في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع".

وبرأت محكمة جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف، إيهاب، من التهم الموجهة إليه في القضية ذاتها، بينما يظل الحكم الغيابي بالسجن 10 سنوات على نجله الهارب أشرف قائما حتى الآن.

وهذا الحكم غير نهائي، ويمكن الطعن عليه خلال 60 يوما من إصداره.

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وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"تحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه"، وطالبهم برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وصدر الحكم الأول ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، وذلك عقب إدانتهم في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك.

وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إيهاب.

وتقدم صفوت الشريف في وقت سابق بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، لكن الجهاز طالبه بسداد نحو 210 مليون جنيه.

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