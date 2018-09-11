Image caption الصفحة الرئيسية لموقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عند قرصنته

تعرض موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية لعملية قرصنة إلكترونية، عطلت الاستفادة من خدمات الوكالة بعض الوقت.

وظهرت على الصفحة الرسمية للوكالة على الإنترنت صورة للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، الذي حكم عليه مؤخرا بالإعدام هو وعشرات من أعضاء الجماعة الآخرين، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 ، مصحوبة بعبارات باللغتين العربية والتركية.

وتصدرت الصفحة الرئيسية هذه العبارات بالعربية: "فقط لأن لهم أفكارا مختلفة، تجهزون لهم المشانق، فكم من برئ في سجون ظلمكم، هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا".

وكتب بالتركية: "نحن العثمانيون، نحن الغزاة، نحن تركيا".

كما يوجد أسفل الصفحة شعار جماعة قرصنة تركية تسمى "الغزاة"، كانت قد قرصنت - بحسب تقارير - مواقع هولندية في 2017، حينما كان يسود علاقات تركيا وهولندا خلافات.

ولم يعرف رسميا حتى الآن الجهة المسؤولة عن عملية القرصنة، غير أن موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري أنحى باللائمة على من سماهم "إرهابيين أتراكا".

وعاد موقع الوكالة إلى صفحته الرئيسية المعتادة مرة أخرى بعد الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، بحسب التوقيت المحلي.

وأكد علي حسن، رئيس مجلس إدارة الوكالة، تعرض الموقع للقرصنة، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم.