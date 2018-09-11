مصدر الصورة instagram

قالت شرطة العاصمة السعودية الرياض إنها كشفت النقاب عن لغز الهدية التي تلقتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال وجودها في السعودية، وهي الهدية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عنها الإعلامية في حسابها على سناب شات.

وظهر على غلاف الهدية ما يشير إلى أنها من شركة سعودية شهيرة للعطور، وقالت في المقطع المصور إن قيمتها 3 مليون ريال سعودي (ما يعادل 800 ألف دولار أمريكي).

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تبين أن من قاموا بذلك "عصابة متورطة بإنتاج وتصنيع العطور المغشوشة والرديئة، وخدعو الإعلامية بإقناعها أن الهدية ثمينة".

وألقت السلطات السعودية القبض عن ثلاثة أشخاص هم السعودي عبد الله صالح حماد المطيري، واللبناني نظير نبيه هاني، والهندي متين أحمد.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على عدة صناديق عطور رديئة "مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من شركة، طمعا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية."

صندوق عطور

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بوند قد نشرت على حسابها في سناب شات تلقيها هدية تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ريال وهي عبارة عن صندوق من العطور الفاخرة كتب عليها: "إلى حليمة عبد الجليل بولند .. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".

وأطلق المغردون هاشتاغ #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث، في إشارة إلى الهدية التي تلقتها الإعلامية الكويتية وهي من شركة "عبد الصمد القرشي" الخاصة بتصنيع العطور والعود والعنبر. وحصد الهاشتاغ أكثر من 44 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيها من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقعت معها أي عقد إعلاني.