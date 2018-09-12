الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية أي هجوم على مصالحها بالعراق وتتوعد برد "حاسم"

مصدر الصورة Reuters Image caption عراقيون أحرقوا القنصلية الإيرانية في البصرة وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع بالعراق

حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها "سترد بسرعة وحسم" على أي هجمات ينفذها حلفاء طهران في العراق، قد تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو الأضرار بمنشآت أمريكية.

واتهم البيان الصادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إيران بأنها لم تتدخل لمنع هجمات وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال البيان :"إيران لم تتصرف لوقف هذه الهجمات التي شنها وكلاء لها في العراق تدعمهم بالتمويل والتدريب والأسلحة".

وأضاف :"ستعتبر الولايات المتحدة النظام في طهران مسؤولا عن أي هجوم ينتج عنه وقوع إصابات بين أفرادنا أو أضرار بمرافق حكومية أمريكية".

وحذرالبيان من أن أمريكا "سوف ترد بسرعة وحسم دفاعا عن أرواح الأمريكيين".

بالصور: مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة

الشرطة العراقية تفرق محتجين قرب حقل نفطي مع تصاعد احتجاجات البصرة

وسقطت ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية، يوم الجمعة، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، بحسب الجيش العراقي.

وكان هذا أول هجوم من نوعه يقع منذ عدة سنوات على المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية.

وتقع القنصلية الأمريكية في البصرة قرب المطار الذي تعرض لهجوم بصواريخ يوم السبت. ولم تشر الأنباء إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

واشتعلت الاحتجاجات الغاضبة في البصرة ضد الفساد السياسي، واقتحم المتظاهرون الغاضبون المباني الحكومية العراقية الأسبوع الماضي.

كما هاجموا إيران بشدة وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع في البصرة، وأضرموا النيران في القنصلية الإيرانية، وهتف المتظاهرون ضد طهران ونفوذها الكبير.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.