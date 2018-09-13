التحالف بقيادة السعودية "يقطع طريق إمداد رئيسيا" بين الحديدة وصنعاء

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption أحد أفراد القوات الموالية لهادي يلوح بعلامة النصر

أعلن التحالف بقيادة السعودية أن قواته نجحت في قطع طريق إمداد رئيسي يربط بين مدينة الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء.

ويقول سكان مقيمون في الحديدة إن البوابة الشرقية الرئيسية للمدينة دمرت جراء غارات جوية نفذها التحالف.

ولا يزال القتال مستمرا في المناطق المحيطة بالطريق الرئيسي، مع استئناف التحالف هجماته الرامية إلى استعادة الحديدة.

ويمثل ميناء الحديدة محطة مهمة في نقل المساعدات الإنسانية داخل البلد الذي يعاني من ويلات الحرب المستمر منذ أعوام.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قرابة 10 آلاف شخص قتلوا منذ بدء القتال في اليمن عام 2014، حين سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في البلاد.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ مارس/آذار 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصارهم.

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