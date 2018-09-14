جواز السفر الإماراتي الأول عربيا والتاسع عالميا

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غرد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن جواز السفر الإماراتي احتل المرتبة التاسعة في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر Passport Index، بعد أن أصبح يتيح لحامله دخول 157 دولة بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وجاء في المركز الثاني عربيا الكويت التي احتلت المركز 45 عالميا، وفي المركز الثالث عربيا قطر التي احتلت المركز 49 عالميا، وفي المركز الرابع عربيا جاءت البحرين وترتيبها 50 على مستوى العالم .

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وأما عن بقية الدول العربية على مستوى الترتيب العالمي بحسب Passport Index فقد جاءت الجزائر والأردن في المركز 71 ومصر 74 والعراق 88 ولبنان واليمن 83 وليبيا 84 وموريتانيا 69 والمغرب 65 وسلطنة عمان 52 والسعودية 54 والصومال 85 وسوريا 86 وتونس 63 وجزر القمر 72 وجيبوتي 77.

157 دولة

ويسمح جواز السفر الإماراتي حاليا لحامله بالسفر إلى 112 دولة دون تأشيرة دخول و45 دولة بتأشيرة عند الوصول، ليصبح عدد الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة مسبقة 157 دولة، بينما بلغ عدد الدول التي تتطلب تأشيرة دخول قبل السفر إليها من صاحب جواز السفر الإماراتي 41 دولة.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا بجواز سفر يسمح بزيارة 166 دولة دون الحاجة لتأشيرة دخول مسبقة، بينما جاء في المركز الثاني عالميا كل من ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وجاء في المركز الثالث عالميا كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وإيرلندا وكندا.

واحتل المركز الرابع عالميا كل من سويسرا وبلجيكا والنمسا والمجر وبريطانيا.

يذكر أن قوة جواز تحسب بعدد الدول التي يسمح لحامله بالسفر إليها دون تأشيرة دخول، بالإضافة إلى عدد الدول التي يمكن الحصول على تأشيرتها عند الوصول وعدد الدول التي يحتاج حامل الجواز إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر إليها.