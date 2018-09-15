مصدر الصورة Reuters Image caption كان جمال وعلاء مبارك في إفراج مؤقت

أمرت محكمة مصرية بالقبض على جمال وعلاء، نجلي الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويواجه الاثنان اتهامات بالتلاعب بسوق الأسهم وانتهاك قواعد المصرف المركزي، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2012.

وينفي الرجلان الاتهامات الموجهة إليهما.

وظلا مفرج عنهما بكفالة طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.

وشمل قرار المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين في ما بات معروفا في وسائل الإعلام المصرية بقضية "التلاعب في البورصة".

وحضر جمال وعلاء الجلسة، قبل أن تحتجزهما السلطات، مع المتهمين الثلاثة الآخرين، لترحيلهم إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات المحاكمة يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان يُنظر على نطاق واسع لجمال مبارك، وهو مصرفي سابق، على أنه سيخلف والده في رئاسة مصر، قبل أن الثورة التي أسقطت حكمه في عام 2011.