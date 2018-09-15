مصدر الصورة AFP Image caption صورة بثتها (سانا) يوم 4 سبتمبر/ أيلول، قائلة إن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت عددا من الصواريخ الإسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا باعتراض عدد من الصواريخ بالقرب من مطار دمشق الدولي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري اتهامه لإسرائيل بشن الهجوم.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعلقون على تقارير أجنبية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب (سانا)، قال المصدر العسكري السوري "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية".

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية في السابق بوقف ما تقول إنه "تحصن" عسكري إيراني داخل سوريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤولون سوريون إسرائيل بشن هجمات داخل سوريا.

ففي أبريل/ نيسان، ثارت اتهامات بأن صواريخ إسرائيلية ضربت قاعدة "تيفور" الجوية في حمص، والتي تشير تقارير إلى أنها تستخدم كمركز قيادة لطائرات بدون طيار إيرانية وتضم نظاما إيرانيا متطورا للدفاع الجوي. وقد أسفر الهجوم عن مقتل سبعة إيرانيين.

وكذلك في مايو/ أيار، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على موقع عسكري جنوب العاصمة دمشق.