تعرف على تركي آل الشيخ الذي يجمع بين الشعر والرياضة

مصدر الصورة Getty Images Image caption تركي آل الشيخ أثناء حديثه إلى لاعبي الفريق السعودي خلال دورة تدريبية قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد روسيا على ملعب لوزنيكي في 13 يونيو /حزيران 2018 في موسكو ، روسيا.

يتداول السعوديون والمصريون اسم تركي آل الشيخ الذي يمتلك نادي "بيراميدز" (الأهرام) بعد انتشار شائعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانضمام لاعب كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش إلى ناديه، على الرغم من نفي المتحدث الرسمي باسم النادي، لأي محاولة من إدارة النادي بالتفاوض مع ابراهيموفيتش.

ويعلق الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي، على شخصية تركي آل الشيخ وتوجهاته المختلفة وأدواره المتنوعة في المجال الفني والرياضي والسياسي.

ولآل الشيخ عضوية شرفية في أندية الهلال والنصر والتعاون السعودية وهو الرئيس الفخري لنادي التعاون.

وعُين تركي آل الشيخ (مواليد 1981) رئيساً للهيئة العامة للرياضة في سبتمبر/أيلول 2017، ويقال أنه يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهو مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي و الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويحمل آل الشيخ بكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية التي تخرج منها برتبة ملازم عام 2001.

اقرأ أيضاً:

حرب التغريدات بين تركي آل الشيخ واليويفا

كيف استقبل جمهور الأهلي مبادرة أبو تريكة لسداد تبرعات تركي آل الشيخ؟

سعوديون لتركي آل الشيخ " #الشوالي_في_قلوبنا "

مصدر الصورة Social media-twitter

وأسرة آل الشيخ تفردت بمنصب الافتاء في البلاد منذ عشرات السنوات، لكن أصبحت علاقة تركي بالأسرة الحاكمة أكثر متانة، بعد أن تزوج من ابنة ناصر بن عبد العزيز الداود، وكيل أمير الرياض سابقا وملك السعودية في الوقت الراهن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان والده على صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في السعودية، فقد كان مقربا من الأمير فيصل بن فهد وسلطان بن فهد، أي أنه نشأ في جو قريب من أروقة السلطة منذ صغره.

وعمل في كل من وزارة الداخلية وفي مكتب وزير الدفاع وفي ديوان ولي العهد عام 2015. و في يونيو/حزيران 2017، تم تعيينه مستشاراً للديوان الملكي برتبة وزير.

وفي عام 2017، فاز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني، وجائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي للعام نفسه.

كاتب أغنية

ذكر تركي آل الشيخ في عدة مقابلات تلفزيونية، أن هوايته كتابة الأغاني والشعر، الكثير منه وطني والبعض منه عاطفي. وغنى من كلماته مشاهير العالم العربي، مثل محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر. وله إصدار شعري مطبوع.

كما أن المطرب عمرو دياب، غنى من كلماته أيضاً أغنيتي " أحلى حاجة" و " أجمل عيون" وأغنية من ألبومه الأخير الذي لم يطلق في الأسواق بعد " أنت كل حياتي"، إلا بعض المقاطع منها على موقع يوتيوب.

وكانت هديته لعمرو دياب قد أثارت جدلاً أيضاً، وهي عبارة عن سيارة مصفحة، لا يوجد الكثير من نوعها في العالم، وبلغت قيمتها مليوني دولار.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول موهبته الشعرية، إلا أنه فاز بلقب " أفضل شاعر" لعام 2016 في استفتاء أجرته شبكة إم بي سي السعودية.

مصدر الصورة Social media-twitter

مطالبة بإبعاده

و انتشر وسم #ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢ مؤخراً بعد مجموعة من الإجراءات التي قام بها آل الشيخ، مثل الإعلان عن نقل لاعب الهلال عمر خريبين إلى نادي بيراميدز المصري قبل فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أشهر ونصف، وإقالة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي من منصبه دون ذكر الأسباب.

و ردّ آل الشيخ على المطالبين برحيله عبر الوسم نفسه، قوله "عطوني فرصة" ثم نشر شريطا مصورا يسخر من الوسم نفسه.

وكان قد كتب على صفحته في تويتر في وقت سابق، تدوينة قال فيها:" اصحوا بعد نومكم فأنا هنا بمكاني، وحتى لو تركته فسأظل جندياً بكل مكان أكون به"، وجاءت تدوينته ردا على شائعة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن إقالته من منصبه.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.