إحياء ذكرى عاشوراء حول العالم
المسلمون الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العاشر من شهر محرم الهجري، ذكرى مقتل الإمام الحسين.
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AFP
المسلمون الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء أمام ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء جنوبي العراق، ويوافق يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم الهجري ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد.
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AFP
تتنوع طقوس إحياء ذكرى عاشوراء ما بين الضرب على الدفوف والتطبير.
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AFP
رجل تبدو عليه علامات ما يعرف بـ "التطبير"، وهو طقس يقوم به بعض الشيعة، عبر ضرب رؤوسهم وأكتافهم بالسلاسل أو أدوات حادة لإسالة الدماء منها تعبيرا عن حزنهم لمقتل الإمام الحسين.
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AFP
امرأة تضمد جراح طفل، حيث يضرب البعض رؤوسهم بآلات حادة لاستذكار واقعة عاشوراء ومقتل الإمام الحسين.
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AFP
شيعة من أفغانستان يحضرون موكب عزاء في ذكرى عاشوراء بإقليم هيرات بأفغانستان.
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Reuters
نساء مؤيدات لزعيم حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله يهتفن، خلال سماعهن خطابا له عبر شاشة في بيروت عشية ذكرى عاشوراء.
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AFP
يشارك شيعة من الكويت في جلسات حداد خلال العشرة أيام الأولى من شهر محرم.
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EPA
إيراني يوزع طعاما على فقراء في ذكرى عاشوراء، في قرية أهار شمال غربي طهران.
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AFP
تشهد مراقد الأئمة في جنوب العراق توافد الشيعة عليها من داخل البلاد، ومن دول أخرى مثل إيران وأفغانستان وبعض الدول العربية.
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