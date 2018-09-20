رجل تبدو عليه علامات ما يعرف بـ "التطبير"، وهو طقس يقوم به بعض الشيعة، عبر ضرب رؤوسهم وأكتافهم بالسلاسل أو أدوات حادة لإسالة الدماء منها تعبيرا عن حزنهم لمقتل الإمام الحسين.