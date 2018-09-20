إحياء ذكرى عاشوراء حول العالم

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2018

المسلمون الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العاشر من شهر محرم الهجري، ذكرى مقتل الإمام الحسين.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    المسلمون الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء أمام ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء جنوبي العراق، ويوافق يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم الهجري ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    تتنوع طقوس إحياء ذكرى عاشوراء ما بين الضرب على الدفوف والتطبير.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    رجل تبدو عليه علامات ما يعرف بـ "التطبير"، وهو طقس يقوم به بعض الشيعة، عبر ضرب رؤوسهم وأكتافهم بالسلاسل أو أدوات حادة لإسالة الدماء منها تعبيرا عن حزنهم لمقتل الإمام الحسين.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    امرأة تضمد جراح طفل، حيث يضرب البعض رؤوسهم بآلات حادة لاستذكار واقعة عاشوراء ومقتل الإمام الحسين.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    شيعة من أفغانستان يحضرون موكب عزاء في ذكرى عاشوراء بإقليم هيرات بأفغانستان.

  • ذكرى عاشوراء Reuters

    نساء مؤيدات لزعيم حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله يهتفن، خلال سماعهن خطابا له عبر شاشة في بيروت عشية ذكرى عاشوراء.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    يشارك شيعة من الكويت في جلسات حداد خلال العشرة أيام الأولى من شهر محرم.

  • ذكرى عاشوراء EPA

    إيراني يوزع طعاما على فقراء في ذكرى عاشوراء، في قرية أهار شمال غربي طهران.

  • ذكرى عاشوراء AFP

    تشهد مراقد الأئمة في جنوب العراق توافد الشيعة عليها من داخل البلاد، ومن دول أخرى مثل إيران وأفغانستان وبعض الدول العربية.

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