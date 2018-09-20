نصر الله: حزب الله "حصل على صواريخ متطورة"

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحزب حصل على صواريخ دقيقة ومتطورة على الرغم من محاولات إسرائيل منعه من ذلك.

وقال نصر الله إن ما فعلته إسرائيل من محاولات لمنع الحزب من الحصول على الصواريخ لم يجد نفعا، فقد بات الحزب يمتلك الصواريخ الموجهة بدقة. إلا أنه لم يقدم أي دليل على امتلاكه لهذه الصواريخ.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية.. أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر، وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة، ومن الإمكانيات التسليحية ما يسمح إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا، ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".

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وتأتي تصريحات نصرالله بعد يومين من إعلان إسرائيل مهاجمتها لمنشأة للجيش السوري في مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا ليل الإثنين، خلال عملية تسليم أنظمة تدخل في صناعة أسلحة دقيقة، إلى حزب الله.

وخلال تصديها للقصف الإسرائيلي، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة روسية أثناء تحليقها قبالة سواحل اللاذقية، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا.

وقال نصرالله في خطابه خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، إن الإسرائيليين "يسعون في الليل والنهار لقتله".

مصدر الصورة AFP Image caption أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال حرب عام 2006

وتعد إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وقد أقرت أنها نفذت هجمات متكررة في سوريا لمنع حصول حزب الله على شحنات أسلحة من إيران.

وقصفت مرارا منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، أهدافاً للجيش السوري وأخرى لحزب الله المدعوم من طهران.

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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن "إسرائيل مصممة على وقف محاولات إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، لنقل أسلحة فتاكة إلى حزب الله لاستخدامها ضد إسرائيل".

وخاض حزب الله المدعوم من طهران، حربا ضد إسرائيل في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود مع لبنان. وردت إسرائيل حينها بهجوم مدمّر، إلا أنها لم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على حزب الله.

ويقاتل حزب الله منذ عام 2013 في سوريا إلى جانب القوات الحكومية. وقد أعلن نصرالله الأربعاء، أن حزبه باق في سوريا "حتى إشعار آخر" رغم تراجع حدة المعارك.

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