ترامب لدول الشرق الأوسط: خفضوا أسعار النفط الآن "فأنتم لن تتمتعوا بالأمان طويلا بدوننا"

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على منظمة أوبك تخفيض أسعار النفط فورا.

وغرد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلا بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر. تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن."

تراجع

وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأحد المقبل.

فقد تراجع سعر خام برنت 40 سنتا ليصل لسعر 79 دولارا للبرميل ولم يتغير سعر الخام الأمريكي الخفيف بعد ارتفاع 2 في المئة الأربعاء حيث توقف عند 71.12 دولارا للبرميل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

واستبعدت مصادر في أوبك أن تتفق المنظمة على زيادة رسمية في إنتاج الخام لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة‭ ‬دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد تؤدي لانتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تهديدات ترامب لإيران ترفع أسعار النفط لأعلى معدل منذ 3 سنوات ونصف

وتأتي العقوبات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ردا على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول واشنطن إنه يستهدف إنتاج أسلحة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.

وتلتقي الدول الأعضاء في أوبك وروسيا الأحد في الجزائر لبحث سبل تعويض البترول الإيراني من السوق.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت منذ أن قررت 14 دولة أعضاء في أوبك، بالإضافة إلى المنتجين الآخرين بما في ذلك روسيا، الحد من الإنتاج العام الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت هذه الدول على تمديد هذه التخفيضات حتى نهاية عام 2018.