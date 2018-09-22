مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption إيران شهدت عروضا عسكرية في ذكرى الحرب مع العراق

أطلق مسلحون النار على عرض عسكري بمدينة الأهواز، جنوبي إيران، وهو ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بينهم مدنيون، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وتشير التقارير إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 20 شخصا، على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن المسلحين هاجموا العرض انطلاقا من منتزه قرب موقع تنظيمه.

واستمر إطلاق النار لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق.

وتشير بعض التقارير إلى أن المسلحين كانوا يرتدون ملابس عسكرية.

وتزامن الهجوم مع إحياء إيران لذكرى الحرب مع العراق، التي استمرت في الفترة بين عامي 1980 و1988.

وأفادت وكالة "فارس" الإخبارية بأن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مسلحين على الأقل نفذا الهجوم.

وبحسب "فارس"، فإن المهاجمين أطلقوا النار على مدنيين وحاولوا إصابة مسؤولين عسكريين.

وتظهر بعض الصور الواردة من موقع الهجوم جنودا جرحى.

وكانت مدينة الأهواز من بين عدد من المدن الإيرانية التي شهدت احتجاجات معارضة للحكومة نهاية العام الماضي بسبب تردي الأوضاع المعيشية.