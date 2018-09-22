بالصور: الهجوم على العرض العسكري في الأهواز جنوب غرب إيران
صور توثق الهجوم على الاستعراض العسكري الإيراني في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وجرح 57 أخرين.
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AFP
وقع الهجوم أثناء استعراض في مدينة الأهواز ضمن سلسلة استعراضات عسكرية في عموم إيران لإحياء ذكرى بدء الحرب مع العراق في عام 1980 والتي استمرت لثمانية أعوام.
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EPA
أطلق المهاجمون النار من متنزه قريب على موقع الاستعراض العسكري.
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EPA
سقط مدنيون، حضروا لمشاهدة الاستعراض، قتلى في الهجوم.
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EPA
كان الاستعراض واحدا من سلسلة استعراضات عسكرية أقيمت في مختلف أنحاء إيران إحياء لذكرى الحرب العراقية الإيرانية، والصورة من الاستعراض العسكري في العاصمة طهران.
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EPA
حاول المهاجمون استهداف المسؤولين العسكريين الجالسين في منصة الاستعراض.
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AFP
ثمة طفل واحد على الأقل من بين المصابين المدنيين في الهجوم.
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AFP
أفادت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش) واستمر نحو 10 دقائق، واشترك في تنفيذه أربعة مسلحين.
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AFP
سادت حالة من الذعر في صفوف من حضروا لمشاهدة الاستعراض العسكري الذين فر معظمهم للاختباء من وابل الرصاص المنطلق من متنزه مجاور.
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AFP
كان الاستعراض الأكبر بين سلسلة الاستعراضات العسكرية لإحياء ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية في طهران وقد حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني
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AFP
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من سماهم "إرهابيين مدفوعين من نظام أجنبي" بالمسؤولية عن الهجوم، غير أن منظمة أهوازية وتنظيم الدولة الإسلامية زعما تنفيذهما الهجوم، ولكن دون تقديم دليل يؤكد هذا الزعم.
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