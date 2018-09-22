بالصور: الهجوم على العرض العسكري في الأهواز جنوب غرب إيران

  • 22 سبتمبر/ أيلول 2018

صور توثق الهجوم على الاستعراض العسكري الإيراني في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وجرح 57 أخرين.

  • الهجوم على استعراض عسكري في الأهواز AFP

    وقع الهجوم أثناء استعراض في مدينة الأهواز ضمن سلسلة استعراضات عسكرية في عموم إيران لإحياء ذكرى بدء الحرب مع العراق في عام 1980 والتي استمرت لثمانية أعوام.

  • اطلق المهاجمون النار من متنزه قريب على موقع الاستعراض العسكري EPA

    أطلق المهاجمون النار من متنزه قريب على موقع الاستعراض العسكري.

  • سقط ضحايا بين صفوف المدنيين الذين حضروا للتفرج على الاستعراض EPA

    سقط مدنيون، حضروا لمشاهدة الاستعراض، قتلى في الهجوم.

  • استعراض عسكري في طهران EPA

    كان الاستعراض واحدا من سلسلة استعراضات عسكرية أقيمت في مختلف أنحاء إيران إحياء لذكرى الحرب العراقية الإيرانية، والصورة من الاستعراض العسكري في العاصمة طهران.

  • حاول المهاجمون استهداف المسؤولين العسكريين الجالسين في منصة الاستعراض EPA

    حاول المهاجمون استهداف المسؤولين العسكريين الجالسين في منصة الاستعراض.

  • ثمة طفل واحد على الأقل من بين المصابين المدنيين في الهجوم AFP

    ثمة طفل واحد على الأقل من بين المصابين المدنيين في الهجوم.

  • الهجوم على استعراض عسكري في الأهواز AFP

    أفادت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش) واستمر نحو 10 دقائق، واشترك في تنفيذه أربعة مسلحين.

  • ذعر بين جمهور استعراض عسكري في الأهواز AFP

    سادت حالة من الذعر في صفوف من حضروا لمشاهدة الاستعراض العسكري الذين فر معظمهم للاختباء من وابل الرصاص المنطلق من متنزه مجاور.

  • استعراض عسكري في طهران AFP

    كان الاستعراض الأكبر بين سلسلة الاستعراضات العسكرية لإحياء ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية في طهران وقد حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني

  • هجوم على استعراض عسكري في الأهواز AFP

    اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من سماهم "إرهابيين مدفوعين من نظام أجنبي" بالمسؤولية عن الهجوم، غير أن منظمة أهوازية وتنظيم الدولة الإسلامية زعما تنفيذهما الهجوم، ولكن دون تقديم دليل يؤكد هذا الزعم.

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