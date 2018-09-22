جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بالفيديو: هجوم على عرض عسكري بالأهواز في إيران

اتهم قادة إيران دولا خليجية مدعومة من الولايات المتحدة، لم تسمها، بالوقوف وراء الهجوم الدامي الذي استهدف عرضا عسكريا، السبت، وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم طفل.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله على خامنئي، إن "دمى الولايات المتحدة" تحاول "خلق حالة من الفوضى" في إيران.

وفتح مسلحون النار على قوات تابعة للحرس الثوري ومسؤولين في مدينة الأهواز الواقعة جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهما عن الهجوم.

لكن لم تقدم الجماعتان أي أدلة تثبت تنفيذ أي منهما الهجوم الدامي.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تعليق له على تويتر، "إرهابيين تلقوا تمويلا من نظام أجنبي"، بالوقوف وراء الهجوم، وأضاف أن "إيران تحمل رعاة الإرهاب الإقليميين وسادتهم الأمريكيين المسؤولية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JZarif Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9 — Javad Zarif (@JZarif) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إيرنا، إن طهران استدعت مبعوثي المملكة المتحدة وهولندا والدنمارك، واتهمت دولهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: "من غير المقبول ألا تُصنّف تلك الجماعات كمنظمات إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي طالما أنها لم تتفذ أي هجوم إرهابي في أوروبا".

وتقول تقارير إن قرابة نصف الضحايا في الهجوم كانوا من قوات الحرس الثوري، التي تخضع مباشرة لخامنئي.

ولم يسمِ خامنئي "الدول الإقليمية" التي يعتقد بأنها تقف وراء الهجوم المسلح.

مصدر الصورة MORTEZA JABERIAN / ISNA / AFP)MORTEZA JABERIAN/AFP

كيف سترد الولايات المتحدة؟

سيافش مهدي-أردالان، من بي بي سي فارسي

جماعتان أعلنتا مسؤوليتهما عن الهجوم الدمي في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، الأولى جماعة عربية مسلحة لا تحظى بمكانة كبيرة في منطقة خوزستان، والثانية تنظيم الدولة الإسلامية.

ففي حالة كانت الأولى فسيشير هذا إلى عودة قوية لأنشطة المسلحين الانفصاليين وذلك بعد سبع سنوات من الهدوء النسبي. وإذا كان تنظيم الدولة، فسيمثل هذا فشلا لأجهزة الاستخبارات الإيرانية في منع وقوع ثاني هجوم دامٍ للتنظيم على أراضيها.

ولم تقدم إيران أي دليل حتى الآن تشير إلى تواطؤ دول أجنبية، لكنها توعدت بالرد والانتقام. وربما تمثل ردتي الفعل السعودية والأهم من ذلك الإدارة الأمريكية أهمية كبرى، إذ إن قادة الدول الثلاث مستعدون لمواجهات دبلوماسية متوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

مصدر الصورة EPA Image caption تقارير تقول إن من بين القتلى 8 من عناصر الحرس الثوري وصحفي

ماذا حدث؟

أفادت وكالة "فارس" للأنباء أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش) واستمر نحو 10 دقائق، ويعتقد بأن أربعة مسلحين اشتركوا في تنفيذه.

وبحسب الوكالة نفسها، فإن المهاجمين أطلقوا النار على مدنيين وحاولوا مهاجمة مسؤولين عسكريين كانوا على منصة الاستعراض.

وقالت تقارير أن من بين القتلى 8 من عناصر الحرس الثوري وصحفي. وأشارت وكالة إيرنا للأنباء إلى أن "ثمة عددا من الضحايا غير العسكريين، بينهم نساء وأطفال جاءوا لمشاهدة الاستعراض".

وقتلت القوات الأمنية ثلاثة من المهاجمين، وتمكنت من اعتقال الرابع وكان مصابا بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث توفي هناك، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي.

وسبق أن اتهمت إيران منافستها الإقليمية، المملكة العربية السعودية، بدعم نشاطات انفصالية في أوساط الأقلية العربية في إيران.