مصدر الصورة Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS Image caption سيجري ولي العهد السعودي محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الكويت السبت دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي سيجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر.

وقال مصدر خليجي لرويترز إن الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات.

لكن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال خلال كلمته أمام الأمم المتحدة فى نيويورك، إن ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خيارًا لا مفر منه، على حد تعبيره.

مصدر الصورة Angela Weiss / AFP)ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption وزير الخارجية السعودى عادل الجبير في الأمم المتحدة

وفي المقابل أكد نظيره القطري أن مصداقية التحالف الأمني الإقليمي المقترح الذي يجمع الولايات المتحدة ودول الخليج العربية ومصر والأردن في خطر ما لم يتم حل النزاع في منطقة الخليج.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤولين بدول الخليج ومصر والأردن يوم الجمعة حيث ناقشوا التحالف وشددوا على ضرورة وجود مجلس "موحد" للتعاون الخليجي.

وذكر الجبير أن أنشطة إيران الإرهابية ما زالت تزعزع استقرار المنطقة، معلنا دعم الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران.

وتابع قائلا "نجدد دعوتنا لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيويورك "فيما يتعلق بالتحالف وتشكيل التحالف، في ظل تجاهل الشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي، لا نعتقد أنه... سيتشكل بشكل فعال".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان "أجرى الوزير ووزراء الخارجية مناقشات بناءة بشأن تشكيل التحالف الاستراتيجي بالشرق الأوسط بقيادة مجلس موحد للتعاون الخليجي لدعم الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو /حزيران 2017 متهمين إياها بمساندة غريمتهم إيران ودعم الإرهاب. وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة تمثل تعديا على سيادتها.

والولايات المتحدة حليف لدول مجلس التعاون الخليجي الست كما أن قطر هي مقر قاعدة جوية أمريكية كبيرة.

"نزاع بلا أولوية"

وتقول واشنطن إن التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط يهدف لأن يكون حصنا منيعا ضد إيران والتطرف. لكن لم يتضح كيف يمكن لهذا التحالف أن يرى النور في ظل النزاع القائم.

وكانت الولايات المتحدة تخطط لعقد قمة في أكتوبر/ تشرين الأول لمناقشة هذا الأمر لكن القمة تأجلت لعدة أشهر. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن لا تزال تخطط لعقد القمة في موعد لاحق.

وفي حديث مع رويترز هذا الأسبوع، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مقترح التحالف بأنه "مبشر للغاية" وينم عن "الالتزام الأمريكي تجاه المنطقة وحلفائها وهذا أمر مهم للغاية في نظام دولي غير مستقر".

لكنه أضاف أن نزاع الخليج "ليست له أولوية" في إشارة إلى أنه لا توجد مساع دبلوماسية لحل الخلاف وأنه لن يؤثر على التحالف.