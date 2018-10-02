عصام الزامل: حائز على عدة جوائز ويحاكم في السعودية

مصدر الصورة Social media-twitter Image caption عصام الزامل أثناء تسلمه الجائزة من الملك سلمان بن عبد العزيز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم الاقتصادي السعودي عصام الزامل الذي وجهت له النيابة العامة في السعودية تهماً منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع قطر بحسب ما جاء في حساب معتقلي الرأي في تويتر.

من هو؟

أسس عصام الزامل (مواليد الدمام، 1979) شركة "رمال" السعودية وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى العديد من المواقع والبرامج والتطبيقات والخدمات على شبكة الإنترنت.

وقد حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تولين الأمريكية عام 2002، وعمل في شركة أرامكو السعودية مهندساً وساهم في تطويرها، وبعدها بعامين أسس شركته الخاصة باسم شركة " الرمال". وهو مؤسس مشارك في " SceenTV " ، وكاتب اقتصادي يكتب في عدة صحف إلى جانب مدونته الذي بلغ عدد زوارها 3 مليون زائر.

كما كان عضواً في اللجنة التنفيذية لرجال الأعمال الشباب وغرفة التجارة وعضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لفصل المنطقة الشرقية في شركة " عقال".

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ويعد الزامل من الوجوه المعروفة جداً في السعودية، إذ يمتلك أكثر من نصف مليون متابع على حسابه في تويتر. وقد صنفته مجلة فوربس بأنه أحد أهم الشخصيات بالسعودية، وحاز على العديد من الجوائز والتكريمات الشخصية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

مصدر الصورة Social media-twitter

ما هي التهم؟

قال نشطاء إن الزامل كان قد انتقد خطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في طرح خمسة في المئة من أسهم شركة أرامكو الحكومية للاكتتاب العام ضمن برنامج ولي العهد للاصلاح الاقتصادي، واعتقل بعد ذلك في سبتمبر/أيلول 2017.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أن التهم تشمل "الاتصال بقطر، والتحريض على احتجاجات الشباب على الحكومة، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، إلى جانب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ولقاء دبلوماسيين أجانب وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن الحراك الذي يجري في السعودية دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك".

ولم تأت التقارير التي تحدثت عن محاكمة الرجل على ذكر اسمه، لكن أصدقاء مقربون للمعتقل وجماعة "القسط" الحقوقية في لندن، والذين يعملون على توثيق حالات المعتقلين في السجون السعودية أكدوا لوكالة رويترز هوية الرجل، وهو عصام الزامل.

وبحسب رويترز، لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب التعليق

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وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن من بين الاتهامات الموجهة للزامل "لقاء أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة وما تقوم به من إجراءات وقرارات وما يحدث فيها من حراك مجتمعي مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية بذلك ".

أما حول اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، فكانت على خلفية تواصله مع قطر "المتهمة بدعم الإرهاب"، الأمر الذي تنفيه قطر.

ويؤكد حساب معتقلي الرأي على إبرام المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة سرية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي لعصام الزامل "وجهت له خلالها النيابة العامة عدة تهم وفق قانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية، مطالبة بما سمّته إنزال عقوبات مشددة ضده".

وقدّر الزامل قبل اعتقاله قيمة أرامكو بـ 2 ترليون دولار، والذي أشار إليه محمد بن سلمان بأنه "سيتطلب من السلطات ضم الاحتياطيات النفطية للشركة في عملية البيع".

مصدر الصورة Social media-twitter

انجازات وجوائز

أنشأ تطبيق " بروفايس" الذي يقيس القدرة الانتاجية وكفاءة العمل والعمال، ثم أنشأ موقع الألعاب "Kammelena" الذي يحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي دفع بشركة ألعاب كبرى برغبتها في شراء هذا الموقع. كما أسس موقع " Arank" الذي عمل على تسويق خدمات الاستضافة المقدمة من شركته.

وبعد نجاح موقعه، قام بإنشاء المزيد من المواقع الخدمية مثل "Game4Arab " و " Linux4arab " ومنتدى montada.com

ويعد موقع أوامر "awamer " الذي أنشأه، من المواقع التي تقدم خدمة مباشرة خاصة بالتداول التلقائي للأسهم في الأسواق السعودية.

وحصل الزامل على عدة جوائز من الملك سلمان كونه من رواد التكنولوجيا في السعودية. فقد حصل في عام 2014 على جائزة خريجي الدولة للإنجازات. كما حظي بترتيب متميز كاقتصادي متميز في مواقع التواصل الاجتماعي. ورشح لجائزة منتدى الإعلام العالمي لإنشائه أفضل مدونة عن الاقتصاد

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