مصدر الصورة AFP Image caption ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حذر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه لن يبقى في السلطة "أسبوعين" دون الدعم العسكري للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله أمام حشد في ساوثهافن في مسيسيبي "نحن نحمي السعودية. يمكننا القول إنهم أثرياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. ولكنني قلت: نحن نحميكم. قد لا تبقى هناك أسبوعين بدوننا. يجب أن تدفع تكاليف جيشك".

ولم يذكر ترامب متى قال هذه التعليقات للملك السعودي.

وعلى الرغم من الكلمات الحادة، فإن إدارة ترامب على علاقة وثيقة بالسعودية، التي تنظر إليها الولايات المتحدة كحصن ضد الطموح الإيراني في المنطقة.

وكانت السعودية أول دولة زارها ترامب في رحلته الدولية الأولى كرئيس العام الماضي.

واتصل ترامب بالملك السعودي يوم السبت وناقشا الإجراءات المتخذة لاستمرار إمدادات النفط لضمان استقرار الأسواق والنمو الاقتصادي العالمي، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر دول منظمة أوبك، التي انتقدها ترامب بسبب ارتفاع أسعار النفط. .

وقال ترامب، متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، إن أعضاء أوبك "يسرقون باقي دول العالم".

وقال ترامب "ندافع عن الكثير من هذ الدول مقابل لا شيء، وهم يستغلوننا بتحديد أسعار مرتفعة للنفط. هذا ليس أمرا جيدا. نريدهم أن يكفوا عن رفع الأسعار. نريدهم أن يبدأوا في خفض الأسعار".