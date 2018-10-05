من هم العرب الذين حصلوا على جائزة نوبل للسلام؟

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للسلام للعراقية الأيزيدية، نادية مراد، والطبيب الكونغولي،دينيس موكويغي، لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي كسلاح في الحرب.

ومع عودة جائزة نوبل للسلام لدائرة الضوء، يطرح السؤال نفسه : من العرب الذين فازوا بالجائزة من قبل؟

حكاية "نوبل":من الديناميت للسلام

محمد أنور السادات

بعد توقيع الرئيس المصري الراحل معاهدة كامب ديفيد للسلام بين بلاده وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي، جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، فاز بالجائزة عام 1978.

ياسر عرفات

مُنح الزعيم الفلسطيني الراحل جائزة نوبل للسلام عام 1994بالاشتراك مع شيمون بيريز وإسحاق رابين لما بذلوه جميعا من جهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

محمد البرادعي

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حصل الديبلوماسي المصري على نوبل للسلام عام 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترافا بما بذلاه من جهود لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

توكل كرمان

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حصلت الناشطة اليمنية على جائزة نوبل للسلام عام 2011 بالتقاسم مع الرئيس الليبيري، إلين جونسون سيرليف، والناشطة الليبيرية، ليما غوبوي، وبهذه الجائزة أصبحت توكل أول امرأة عربية تحصل على جائزة نوبل.

الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي

وهي أربع منظمات تونسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

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