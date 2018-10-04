من هو جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption جمال خاشقجي وفهد السكيت في مؤتمر إطلاق قناة "العرب" الإخبارية في المنامة، البحرين والتي بثت لأقل من 24 ساعة فقط. 15 ديسمير/كانون الأول 2014.

تداولت وسائل الإعلام ونشطاء كثيرون خبر اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، لاستكمال بعض الأوراق الرسمية بصحبة خطيبته التي كانت تنتظره خارج المبنى. وتضاربت الآراء حول ظروف اختفائه، فمن هو جمال خاشقجي؟

عُرف جمال خاشقجي الذي ولد في المدينة المنورة عام 1958 ، بانتقاداته الحادة للحكومة السعودية، وخاصة بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد ووعد بإدخال إصلاحات جديدة إلى البلاد، الأمر الذي تزامن مع موجة من الاعتقالات والقمع على حد تعبير خاشقجي.

درس الصحافة في جامعة إنديانا الأمريكية، وبدأ حياته المهنية كمراسل صحفي. واشتهر اكثر بعد نجاحه في تغطية أحداث أفغانستان والجزائر والكويت والشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي.

وكان من الذين أثاروا موجة من الجدل عندما كتب تغريدة على موقعه في وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، مدافعاً عن الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعن جماعة الإخوان المسلمين المصنفين كـ "إرهابيين" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر

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غموض بشأن مصير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي

مصدر الصورة Social media-twitter

أصبح نائب رئيس تحرير صحيفة "أراب نيوز" في أواخر التسعينات، وبقي في ذلك المنصب مدة أربعة أعوام.

وفي عام 2004 ، عُيّن رئيساً لتحرير صحيفة "الوطن" وهو المنصب الذي أُقيل منه دون إيضاح الأسباب.

وفي نفس العام، عمل مستشاراً إعلاميا للأمير تركي الفيصل. واستمر في عمله ذلك لسنوات.

وفي عام 2015، عُين مديراً عاماً لقناة "العرب " الإخبارية التي كان مقرها في المنامة، البحرين، والتي كان يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، ولكنها سرعان ما أغلقت.

ورجّحت الصحف المحلية أسباب إغلاقها وقتذاك إلى خلاف مع السلطات البحرينية حول السياسة التحريرية.

في حين لم تعلق الحكومة البحرينية على سبب الإغلاق.

وعمل خاشقجي أيضاً معلقاً سياسياً، ظهر في عدد من القنوات السعودية والعربية.

وفي ديسمبر، 2017، أنهت صحيفة "الحياة اللندنية" لصاحبها الأمير خالد بن سلطان، علاقتها به ومنعت كتاباته التي تنشرها الصحيفة بدعوى " تجاوزات ضد السعودية"..

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مصدر الصورة Social media-twitter Image caption تغريدة لخاشقجي عن اعتقال صديقه الاقتصادي عصام الزامل

منفى

كان خاشقجي يعيش قبل اختفائه في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة.

وقال جاسون رضائيان من صحيفة واشنطن بوست "مع كل إصلاح مفترض، تأتي موجة جديدة من الاعتقالات والأحكام بالسجن وزيادة في الاجراءات القمعية".

وأضاف "مع كل نقطة تحول، قدم جمال لقراء واشنطن بوست تعليقا متبصرا ونقدا لاذعا عن البلد العصي على الفهم

أهم مؤلفاته

كتب خاشقجي عدة مؤلفات نالت إعجاب الكثيرين منها (علاقات حرجة- السعودية بعد 11 سبتمبر) و ( ربيع العرب زمن الإخوان المسلمين) و ( احتلال السوق السعودي).

وكان ينظر إليه في كثير من الأحيان كخبير بالأحوال الداخلية في السعودية، حتى قرر المغادرة منذ عام 2017 وسط تقارير عن شن حملة على حرية الصحافة هناك.

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اختفاء

تقول خديجة آزرو، خطيبة جمال خاشقجي لبي بي سي إنه دخل مقر القنصلية السعودية ولم يخرج منها في يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في حي ليفانت في اسطنبول، ولم يُسمح لها بمرافقته إلى الداخل.

وأضافت خديجة أن مسؤولي القنصلية السعودية أخبروها أن خاشقجي غادر القنصلية، لكنها أكدت أن كل المعطيات تشير إلى أن خاشقجي ما زال "محتجزا" داخل القنصلية.

وتعتصم خديجة مع عدد من الصحفيين الأتراك أمام مقر القنصلية، بينما نفى أحد العاملين في القنصلية السعودية في اسطنبول، أن يكون للقنصلية أي علم بموضوع اختفاء خاشقجي

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