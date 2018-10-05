بن سلمان يرد على ترامب: ندفع ثمن كل مشترياتنا من السلاح الأمريكي أولا بأول

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رفض ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي.

وقال بن سلمان في لقاء بثته وكالة بلومبرغ الجمعة " منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله".

وأدلى ترامب بتلك التصريحات خلال تجمع حاشد قبل أيام في ولاية مسيسبي قائلا "عندما تكون هناك دول غنية مثل السعودية أو اليابان أو كوريا الجنوبية ...إننا نمد جيوشهم بالسلاح" .

واستطرد متسائلا "هل سيدفعون مقابل ذلك ؟ المشكلة أنه لا أحد يسأل".

ونفى بن سلمان أي خلاف بين ترامب وبلاده، قائلا " تعرفون،أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة، يجب أن تتقبلوا هذا الأمر".

وأضاف "لن يكون لديك صديق يقول أمورا جيدة عنك 100 بالمائة لكن سيكون هناك خلافات في الرأي ونحن نضع هذا الكلام ضمن هذا النطاق".

وكان ترامب قد قال إنه أخبر الملك سلمان أنه ربما لن يتمكن من البقاء في السلطة أسبوعين إن لم يحظ بالدعم العسكري الأمريكي مطالبا إياه بالدفع مقابل ذلك.

ورغم التصريحات القوية والمتكررة من ترامب حول الملك سلمان ونجله إلا أن إدارته تحظى بعلاقة وثيقة معها.

وكانت الرياض أول محطته يصل إليها ترامب في أول جولة خارجية له بعد توليه الرئاسة العام الماضي.