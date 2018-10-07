البرلمان الإيراني يقر قانونا لتمويل مكافحة الإرهاب رغم اعتراض المحافظين

مصدر الصورة ATTA KENARE Image caption الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة في البرلمان

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتمويل مكافحة الإرهاب وُصف بأنه حيوي لإنقاذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، على الرغم من معارضة المحافظين.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، وهو واحد من أربعة قوانين مقترحة للوفاء بمطالب اللجنة المالية الدولية، بـ 143 صوتا مقابل 120 صوتا، وفقا لوكالة أنباء إسنا شبه الرسمية.

ويهدف القانون لمواكبة إيران للمعايير الدولية ويسمح لها بالانضمام لميثاق الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء النقاش قبل التصويت على القرار "لا يمكنني أنا أو الرئيس إنهاء أي مشاكل إذا انضممنا (لميثاق الأمم المتحدة)".

وأضاف "ولكنني أضمن أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة المزيد من الأعذار لزيادة المتاعب".

وإيران هي الدولة الوحيدة مع كوريا الشمالية على القائمة السوداء لمكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي يراقب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يونيو/حزيران الماضي أمهل مكتب مكافحة تمويل الإرهاب إيران ثلاثة أشهر لتمرير قوانين لازمة لإبعادها عن القائمة السوداء، مما أضاف إلى المتاعب التي تواجهها إيران في الوصول إلى استثمارات وتمويلات دولية.