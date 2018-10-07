مسلح فلسطيني يقتل إسرائيليين ويجرح ثالثا

مصدر الصورة Reuters Image caption اختفى المهاجم بعد تنفيذ الهجوم

أطلق فلسطيني النار على ثلاثة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، فقتل اثنين وجرح ثالثا.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الفلسطيني كان يعمل في مجمع صناعي في المستوطنة التي جرى فيها إطلاق النار.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا وامرأتين أصيبوا في الهجوم في منطقة "باركان" الصناعية، حيث يعمل 5 آلاف فلسطيني في مصانع إسرائيلية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في مكالمة هاتفية مع مراسلين إن الرجل وإحدى المرأتين فارقا الحياة بينما نقلت امرأة ثالثة إلى المستشفى.

ووصف الأطباء حالة المرأة الجريحة بأنها "ليست خطيرة".

وقال المتحدث العسكري إن الفلسطيني الذي نفذ الهجوم يبلغ من العمر 23 عاما وإنه ما زال طليقا.

وظهر في شريط كاميرات المراقبة الذي بث على شاشة التلفزيون الإسرائيلي رجل مسلح ببندقية يجري نازلا الدرج وفارا من المصنع.

ويقع مجمع "باركان" الصناعي بالقرب من مستوطنة "باركان" ، وقد أنشىء في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

ويعتبر القانون الدولي المستوطنات التي بنيت على أراض احتلتها إسرائيل عام 1967 غير شرعية.