مصدر الصورة EPA Image caption ناشطون حقوقيون يتظاهرون أمام القنصلية السعودية في اسطنبول تضامنا مع خاشقجي المختفي.

نشرت صحيفة "صباح" التركية أسماء 15 شخصا تقول إنهم من المخابرات السعودية، وتعتقد أنهم ضالعون في قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن الشرطة التركية شكلت "فرقة خاصة" لتفتيش مبنى القنصلية السعودية بحثا عن الصحفي المختفي.

وسيبحث المحققون الأتراك عن الحمض النووي لجمال خاشقجي داخل المبنى وعن أي آثار دم باستعمال مادة اللومينول والأشعة فوق الحمراء. ويصطحب فريق المحققين كلاب تفتيش في مهمته.

وأفادت صحف محلية بأن أجهزة الأمن التركية تتعقب ثلاث سيارات مظللة النوافذ تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول، تقول الجهات الأمنية إنها خرجت من القنصلية يوم اختفاء خاشقجي.

واختفى خاشقجي الأسبوع الماضي بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بهدف استخراج وثائق لاستكمال إجراءات زواجه.

وقالت خطيبته إنها انتظرته خارج مبنى القنصلية، ولكنه لم يخرج.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر تركية قولها إنها تعتقد أن خاشقجي، المعروف بانتقاده لسياسات السعودية، قتل في القنصلية.

ونقلت وكالة رويترز منذ أيام عن مصادر أمنية تركية قولها إن مجموعة من 15 سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلت إلى اسطنبول، ودخل أفرادها إلى القنصلية يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي مبنى القنصلية، ثم غادرت المجموعة البلاد.

ونشرت صحيفة "صباح" الأربعاء أسماء وتواريخ ميلاد 15 "سعوديا" تقول إنهم وصلوا إلى مطار اسطنبول في ذلك اليوم، 12 منهم وصلوا صباحا، اعتمادا على صور أخذت لهم على في نقاط مراقبة الجوازات. وغادر جميعهم البلاد في أوقات متفرقة، حسب الصحيفة.

ولم تشر الصحيفة إلى المصدر الذي حصلت منه على الصور.

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