اختفاء جمال خاشقجي: تركيا "لن تبقى صامتة" بشأن مصير الصحفي السعودي

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة قلقة بشأن مصير الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

وأضاف أردوغان في تصريح صحفية، أنه "من غير اللائق تقييم الوضع بناء على تكهنات وتوقعات، لكننا قلقون ولا يمكننا البقاء صامتين حيال مصير خاشقجي".

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وشكك الرئيس التركي في الرد السعودي الرسمي، الذي أكد على أن القنصلية ليست لديها صور لخاشقجي تبين خروجه من مبنى القنصلية، وأن كاميرات المراقبة لا تسجل الصور.

وتساءل أردوغان "هل يعقل ألا يكون لدى القنصلية السعودية نظام مراقبة أمني في مكان الحادث؟" .

وفيما تؤكد القنصلية السعودية أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية، نقلت مصادر صحفية عن مصادر أمنية تركية قولها إن صور كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع(سي سي تي في) تظهر الصحفي السعودي يدخل مبنى القنصلية، بينما ليست هنالك أي صور تظهر خروجه من القنصلية.

مصدر الصورة TRT World Image caption صورة تظهر خاشقجي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية الأسبوع الماضي

"وضع خطير جدا"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية بخصوص اختفاء خاشقجي، "أكثر من مرة"، مؤكدا على رغبة الولايات المتحدة في الوصول إلى حقيقة ما حدث.

وقال ترامب "هذا الوضع خطير جدا بالنسبة لنا..لا يمكننا أن ندع شيئا مماثلا يحدث سواء لصحافيين أو لأي شخص".

وأضاف أنه والسيدة الأولى، ميلانيا، على اتصال بخديجة أزرو، خطيبة خاشقجي، وأعرب عن رغبته في دعوتها إلى البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا قال فيه إن كلا من مستشار الأمن القومي جون بولتون، ومستشار الرئيس جاريد كوشنير، تحدثا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قضية خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزير الخارجية مايك بومبيو أيضا "اتصل ببن سلمان للتأكيد على ضرورة الكشف عن المعلومات المرتبطة بالقضية".

وكانت وسائل إعلام تركية بثت صور فيديو مأخوذ من تسجيلات كاميرات مراقبة "سي سي تي في" تقول إنها دليل على أن اختفاء الصحفي السعودي تم بعملية مدبرة.

وتظهر الصور أشخاصا وصفوا بأنهم من المخابرات السعودية يدخلون ويخرجون من مطار اسطنبول.

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ردود فعل دولية

طلبت وزارة الخارجية البريطانية "أجوبة سريعة" بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لنظيره السعودي، عادل الجبير، إن "علاقات الصداقة بين البلدين مبنية على القيم المشتركة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية إلى دعم "تحقيق شامل" في القضية و"إعلان النتائج بكل شفافية".

وطالب خبراء في الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق دولي سريع ومستقل" في اختفائه.

وقال ولي العهد السعوي، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي لوكالة بلومبرغ، إن حكومته "حريصة على معرفة مصير خاشقجي"، وإنه غادر القنصلية "بعد دقائق أو ساعة من دخوله".

وأكد شقيق ولي العهد، خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة، أن "جميع التقارير بشأن اختفائه ومقتله غير صحيحة ولا أساس لها".

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