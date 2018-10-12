مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 250 في احتجاجات على حدود غزة

مصدر الصورة Reuters Image caption يتابع الجيش الإسرائيلي عن قرب تحركات الفلسطينيين على الحدود بين إسرائيل والقطاع المحاصر.

قال مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة إن 7 فلسطينيين على الأقل قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب أكثر من 250 آخرين أثناء مشاركتهم في تظاهرة تحمل اسم "انتفاضة القدس" التي تأتي ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار المستمرة منذ 30 مارس/آذار الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق الرصاص على المتظاهرين بعدما حفروا ثقبا في الجدار الأمني وحاولوا مهاجمة نقطة حدود إسرائيلية.

وأضاف في بيان أن المحتجين وعددهم نحو 15 ألفا كانوا يرشقون القوات الإسرائيلية والسياج الحدودي بالحجارة والعبوات الناسفة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية.

وكتب المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن مجموعة من المحتجين "فجرت قنبلة في السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة" مما سمح لنحو 20 فردا بالتسلل عبر فجوة.

وكان آلاف الفلسطينيين قد خرجوا في مظاهرات تحت شعار "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى" في إطار مظاهرات "العودة الكبرى وكسر الحصار" على طول الحدود الشرقية للقطاع مع الجانب الإسرائيلي المستمرة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

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وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات وصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في القطاع.

ومن جانبها تنفي حركة حماس تلك الاتهامات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أمر في وقت سابق بقطع كل إمدادات الوقود عن قطاع غزة فورا في اعقاب اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين على حدود القطاع مع إسرائيل.