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رفضت السعودية "التهديدات" السياسية والاقتصادية، التي تتعرض لها بسبب اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما صرح مصدر سعودي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المصدر إن السعودية "إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر".

وقد اختفى خاشقجي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بانتقاده لبعض سياسات السعودية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما دخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول، لاستخراج وثائق إدارية.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمعاقبة السعودية إذا ثبت أنها مسؤولة عن مقتل الصحفي.

وتعتقد السلطات التركية أن خاشقجي قتل في القنصلية على أيدي عناصر في المخابرات السعودية، وهو ما تنفيه الرياض وتقول إنه "ادعاء لا أساس له".

وتعتزم بريطانيا والولايات المتحدة مقاطعة مؤتمر اقتصادي كبير في الرياض، هذا الشهر.

ما هي آخر الأخبار عن السعودية؟

جاء في وكالة الأنباء الرسمية: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.

وتتعرض السعودية لضغوط دولية كبيرة بسبب اختفاء خاشقجي.

مصدر الصورة Reuters Image caption تتعرض السعودية لضغوط دولية كبيرة بسبب اختفاء خاشقجي

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لبي بي سي أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، ووزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس قد لا يحضران المؤتمر الاقتصادي في الرياض، الذي يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء".

وينظم المؤتمر ولي العهد، محمد بن سلمان، من أجل الترويج لإصلاحاته في البلاد. وقد أعلن عدد من المؤسسات الراعية ووسائل الإعلام انسحابها من المؤتمر.

ما الذي قاله ترامب؟

الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة ستسلط على السعودية "عقابا شديدا" إذا ثبت أنها مسؤولة عن مقتل خاشقجي.

وقال إنه سيكون "في قمة الغضب" إذا حدث هذا، ولكنه استبعد إلغاء صفقات السلاح.

وأوضح ترامب قائلا "سنكون عاقبنا أنفسنا إذا فعلنا ذلك، فإذا لم يشتروا منا سيشترون من روسيا أو الصين".

مصدر الصورة AFP Image caption مؤسسات وهيئات إعلامية انسحبت من المؤتمر الاقتصادي في الرياض

أين وصل التحقيق؟

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو،إن السعودية لا تتعاون مع المحققين، على الرغم من تصريح وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بأن بلاده تريد كشف "الحقيقة كاملة".

وحض جاويش أوغلو السعودية على السماح للمحقيين الأتراك بدخول القنصلية.

ما الذي يعتقد أنه حدث في اسطنبول؟

قالت مصادر تركية لبي بي سي إن المسؤولين حصلوا على تسجيل بالصورة والصوت يؤكد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

وتقارير تفيد بأن خاشقجي تعرض لاعتداء داخل القنصلية لاستخراج وثائق تخص زاوجه.

وتقول السلطات التركية إن فريقا من 15 شخصا سعوديا شاركوا في قتل خاشقجي.