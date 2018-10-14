اتفاق أردني سوري على إعادة فتح معبر حدودي مهم بين البلدين

مصدر الصورة Reuters Image caption كان الجيش السوري قد تمكن في يوليو/تموز من السيطرة على معبر نصيب

أعلنت السلطات الأردنية أنها قررت إعادة فتح معبر حدود مهم مع سوريا، وذلك بعد ثلاث سنوات من سيطرة مسلحي المعارضة السورية عليه.

وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، إن معبر جابر/ نصيب الحدودي سيُعاد فتحه يوم الاثنين.

وأشارت غنيمات إلى أن اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد.

وقالت غنيمات إن المعبر الحدودي بين البلدين يعد "شريانا حيويا" لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.

واستغرقت فرق فنية أسابيع من التخطيط بغية إعادة فتح المعبر، الذي يأتي بعد استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على المنطقة في يوليو/تموز الماضي خلال عملية عسكرية بدعم روسي.

مصدر الصورة Reuters

كما أكد وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح المعبر.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن أعمال الإصلاح بدأت لاستعادة الحركة المرورية للمعبر.

وكان الجيش السوري قد تمكن في يوليو/تموز من السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.

واستعادت الحكومة السورية، بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية، مساحات شاسعة من الأراضي من قبضة مسلحي المعارضة بدعم من روسيا.

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