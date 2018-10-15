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حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن اليمن قد يشهد قريبا مجاعة على "نطاق ضخم" إذا استمرت الحرب الدائرة هناك دون وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وفي حديث لبي بي سي، قالت ليز غراندي، منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، إن الجوع يهدد 13 مليون شخص، وأن الأمر قد يتحول إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ قرن.

وشددت غراندي على أن المجتمع الدولي يجب أن يشعر بالخجل بسبب الأحوال في اليمن.

ويدعو مسؤولو الأمم المتحدة أيضا قوات التحالف بقيادة السعودية لوقف الهجمات الجوية، التي تقول المنظمة الدولية إنها تفاقم معاناة المدنيين.

وقتل عشرة آلاف شخص على الأقل في القتال في اليمن وشُرد الملايين.

وبدأت الحرب في اليمن منذ ثلاثة أعوام عندما سيطر الحوثيون، مدعومين من إيران، على مناطق كبيرة في البلاد، من بينها العاصمة صنعاء.

وتستخدم السعودية، مدعومة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الهجمات الدولية والحصار، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.