المغرب: 7 قتلى على الأقل في حادث انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح، بينهم أطفال، عندما انقلب قطار في المغرب، يربط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة في منطقة بوقنادل.

وكان مدير شركة النقل بالسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أفاد "بمقتل 6 أشخاص بينهم سائق القطار ومساعده، وإصابة 86 آخرين بجروح، إصابات بعضهم حرجة، في حصيلة أولية للحادث".

وجاء في وكالة الأنباء المغربية أن 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى العسكري بالرباط وهم في العناية المركزة.

وقالت هيئة النقل بالسكك الحديدية في بيان مقتضب إنها فتحت تحقيقا في الحادث، ووعدت بتقديم المزيد من المعلومات لاحقا.

وخرج القطار عن سكته وانقلب على بعد 10 كيلومترات شمالي الرباط بين مدينتي القنيطرة وسلا.

وأضاف الخليع أن حوادث القطارات "نادرة" في المغرب، مؤكدا أن هذا الحادث هو الأسوأ منذ اصطدام قطارين سنة 1993 في مدينة تمارة ضواحي الرباط، ما أدى الى مقتل 15 شخصا على الأقل وسقوط نحو مئة جريح.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر العربة الأمامية للقطار وقد انقلبت مع عدة عربات أخرى بجانب السكة.

وقال بيان للقصر الملكي إن الملك محمد السادس تعهد بدفع تكاليف دفن القتلى وعلاج المصابين.

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