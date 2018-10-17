مصدر الصورة ANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT Image caption بن سلمان اتصل بترامب وأكد عدم معرفته بما حدث لخاشقجي

نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معرفة أية معلومات عن مصير الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، بحسب ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغرد ترامب على موقع تويتر وقال إن بن سلمان تحدث معه هاتفيا عن قضية اختفاء خاشقجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وزعم مسؤولون أتراك، يوم الاثنين، أن عملية البحث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول "أدت إلى المزيد من الأدلة عن أن خاشقجي تم قتله هناك".

ووضعت هذه القضية السعودية تحت ضغط من الحلفاء المقربين.

وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد السعودية، أخر مرة وهو يدخل القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول. ونفت السعودية التعرض له او قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى.

تزايد الضغوط على السعودية بشأن اختفاء خاشقجي

هل سجلت ساعة خاشقجي ما حدث داخل القنصلية؟

السعودية تتحدى "التهديدات" بشأن قضية اختفاء خاشقجي

ماذا قال ولي العهد السعودي؟

مصدر الصورة AFP Image caption وزير الخارجية الأمريكي زار الرياض والتقي الملك وولي العهد لمعرفة مصير خاشقجي

يتمتع ولي العهد بنفوذ كبير في المملكة مما دفع العديد من المسؤولين في الخارج بتحميله مسؤولية ما حدث لخاشقجي.

لكن الرئيس ترامب قال إن بن سلمان "نفى تماما أي علم بما جرى في القنصلية السعودية بتركيا".

وغرد على تويتر :"أخبرني أنه قد بدأ بالفعل، وسيوسع بسرعة، نطاق التحقيق في هذه المسألة. وستكون الأجوبة متاحة قريبا".

وتزامنت المكالمة الهاتفية بين ترامب وبن سلمان مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السعودية ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك ولي العهد ووزير الخارجية عادل الجبير.

وكان ترامب قال، يوم الإثنين، إن "قتلة مارقين" ربما كانوا وراء اختفاء خاشقجي.

وفي مؤشر أخر على التوتر داخل الولايات المتحدة، انتقد ليندسي غراهام، السناتور الجمهوري البارز والمدافع عن العلاقات الأمريكية السعودية، ولي العهد السعودي.

وقال لبرنامج صباح الثلاثاء على شبكة فوكس نيوز، "هذا الرجل يجب أن يذهب"، واصفا ولي العهد بأنه "كرة تحطيم".

Analysis سمعة قد تكون ملوثة إلى الأبد بقلم فرانك غاردنر ، بي بي سي نيوز يبدو الآن أن التراشق الأخير بالكلمات بين واشنطن والرياض قد تم تنحيته جانبا أمام البحث المتبادل عن التفسير الأقل سوءا. ويدرك قادة البلدين أنه سيكون هناك خسائر هائلة إذا ما انتهى الأمر بتصدع جزئي للشراكة الاستراتيجية القديمة منذ 73 عاما. ستكون إيران، باعتبارها المنافس الإقليمي للمملكة العربية السعودية، المستفيد الرئيسي إذا خسر السعوديون مظلة الولايات المتحدة الدفاعية. كما أن الرئيس ترامب على صواب عندما يقول إن الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة سوف تضيع، حيث ستكون الصين وروسيا من بين الذين سيحلون محل الأمريكيين مع السعودية. الأمر الذي يطرح السؤال الأوسع: هل علاقة الغرب بالسعودية مهمة للغاية لدرجة أنها تفوق الحاجة إلى إدانة ومعاقبة ما يعتقده الكثيرون بأنه جريمة قتل ترعاها الدولة لصحفي داخل قنصلية؟ ومن هنا جاء الإرسال السريع لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو، لإجراء محادثات مع القيادة السعودية. على المستوى الشخصي قد تكون هناك بعض الكلمات القوية، لكن في العلن قد ترغب الدولتان في تقديم موقف موحد. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: أًيا كانت القصة التي ستظهر، فإن السمعة الدولية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرجل القوي خلف العرش، سوف تشوه إلى الأبد بهذه القضية.

أين وصل التحقيق؟

مصدر الصورة EPA Image caption مزاعم تركيا بان خاشقجي تم قتله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول

كان من المقرر إجراء بحث داخل بيت القنصل، يوم الثلاثاء، على بعد 200 متر من القنصلية.

لكن هذا الأمر تم تأجيله الآن لأنه لا يمكن لأي مسؤول سعودي أن يكون حاضرا لما تم وصفه بأنه تحقيق مشترك ، كما يقول المسؤولون الأتراك.

وغادر القنصل محمد العتيبي، تركيا على متن رحلة تجارية متجهة إلى السعودية في وقت سابق من اليوم.

وكانت عدة سيارات تحمل لوحات أرقام دبلوماسية سعودية شوهدت تتحرك من القنصلية إلى منزل السفير، في يوم اختفاء خاشقجي.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام عن محققيين أتراك إن بحث الاثنين في القنصلية قدم أدلة أكثر على مقتل خاشقجي هناك.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي قوله إنه تم العثور على "أدلة قوية" دون دليل قاطع.

وقد أوضحت مصادر أمنية تركية منذ فترة طويلة أن لديها أدلة صوتية تشير إلى مقتله.

استمر البحث داخل القنصلية حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. وبحسب ما ورد أخذت عينات من تربة الحديقة وبوابة معدنية.

وقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" للصحفيين إن التحقيق "يبحث في أشياء كثيرة مثل المواد السامة والمواد التي يتم إزالتها من خلال الطلاء عليها".

ونقلت كل من نيويورك تايمز وسي إن إن، عن مصادر لم تسمها، أن السعودية تستعد للاعتراف بأن وفاة خاشقجي كانت نتيجة استجواب خاطئ.

مصدر الصورة GETTY / AFP Image caption خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة ويكتب لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قبل الاختفاء

ما هي المزاعم بشأن ما حدث في القنصلية؟

وصل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست، إلى القنصلية في الساعة 13:14 بالتوقيت المحلي التركي في 2 أكتوبر/تشرين الأول للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية، خديجة جنكيز.

تشير تقارير تركية إلى حدوث اعتداء عليه ومقاومة منه داخل المبنى.

وتزعم مصادر تركية أنه قُتل على أيدي 15 سعوديا، وادعى مسؤولون أتراك أنهم تم تصويرهم وهم يدخلون إلى تركيا ويخرجون منها وتم نشر صورهم في المطار، لكن لم يتم تصويرهم وهم يدخلون أو يخرجون من القنصلية.

وهناك مزاعم متداولة في وسائل الإعلام التركية بأن جثة خاشقجي تم تقطيعها.

عمل خاشقجي في السابق مستشارا للعائلة المالكة في السعودية، لكنه دخل في خلاف مع حكام البلاد الحاليين واختار العيش في المنفى الاختياري.