"دافوس الصحراء" السعودي على مفترق الطرق بسبب الانسحابات

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) كلاوس سكواب أثناء الاحتفال ببدء الاجتماع السنوي للمنتدى في 26 يناير/كانون الثاني 2018 في دافوس، سويسرا.

في أعقاب تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، أطلق في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 مبادرة "مستقبل الاستثمار" في الرياض، بمشاركة جهات وشخصيات اقتصادية من أكثر من 60 دولة عربية وأوروبية في إطار "رؤية 2030"، ومن المفترض أن ينعقد المؤتمر الأول لهذه المبادرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الرياض ويستمر لعدة أيام.

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"دافوس الصحراء"

سُميت مبادرة "مستقبل الاستثمار" في السعودية بـ "دافوس الصحراء"، نسبة إلى مدينة دافوس السويسرية التي يعقد فيها منتدى الاقتصاد العالمي منذ عام 1971، من أجل تطوير الاقتصاد في العالم.

ويحضر اجتماعات دافوس السنوية، العديد من رؤساء الدول وممثلين عن الحكومات ورجال أعمال بارزين.

واستضاف صندوق الاستثمارات السعودي اجتماعاً في هذا الإطار في الرياض، وحضرها 2500 شخصية اقتصادية رائدة في مجال الأعمال، مثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" ، وغيرها من الشخصيات الاقتصادية المعروفة.

وناقش الاجتماع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية اللازمة من أجل تطوير الاستثمارات والتقدم الاقتصادي في السعودية وسبل تحقيق ذلك عبر القطاعين العام والخاص.

ولكن يبدو أن المبادرة التي من المفترض أن تروج لبرنامج ولي العهد الإصلاحي، على وشك الوأد قبل أن ترى النور.

وفيما يلي قائمة بالجهات الدولية التي أرجأت مشاركتها أو أعلنت عن عدم حضورها لمؤتمر "دافوس الصحراء" بسبب ملابسات حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا:

مصدر الصورة Getty Images Image caption نساء سعوديات يقفن بجوار الجناح السعودي (رؤية 2030) في معرض جيتكس 2018 في مركز دبي التجاري العالمي. دبي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018

الولايات المتحدة وبريطانيا

علمت بي بي سي أن بريطانيا والولايات المتحدة تدرسان مقاطعة مؤتمر دافوس الصحراء. حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبة شديدة" على السعودية إذا ثبت أن المملكة مسؤولة عن مقتله.

وقالت مصادر لبي بي سي إن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ووزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، قد لا يشاركان في المؤتمر بسبب قضية اختفاء الصحفي.

وقرر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي في الرياض برعاية ولي العهد محمد بن سلمان.

كما أعلن وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا إلغاء مشاركته في منتدى الاستثمار بالسعودية.

و يدرس دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون إصدار بيان إدانة مشترك في حال تأكدهم من مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين.

صندوق النقد الدولي

أرجأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد زيارتها إلى الشرق الأوسط والتي كانت تشمل السعودية، لحضور مؤتمر دافوس الصحراء حول الاستثمارات في السعودية، ووصفت لاغارد اختفاء خاشقجي بأنها قضية "مريعة".

غوغل

وأعلنت شركة غوغل عن عدم حضورها لمؤتمر دافوس لنفس السبب.

وقالت غوغل في بيان:" إن ديان غرين الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود لن تحضر مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن تبدأ في الرياض الأسبوع القادم".

رجال وسيدات أعمال

قال رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجين، أنه "علق" اتصالات ترتبط بمشاريع سياحية في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف:" إن ثبتت صحة مزاعم تورط السعودية في مقتل خاشقجي، فذلك سيغير رغبة الغرب بالتعامل مع الحكومة السعودية".

كما ألغى "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان تشيس، و"بيل فورد" رئيس فورد موتور حضوره للمؤتمر لنفس الأسباب.

وقد يفتح عدم حضور ديمون المؤتمر، الباب أمام جهات أمريكية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر "دارا خوسروشاهي" إنه لن يشارك في المؤتمر إلا بعد أن تظهر حقائق عن اختفاء خاشقجي، وإنه منزعج من هذه القضية للغاية". يذكر أن السعودية تستثمر مليارات الدولارات في الشركة.

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها ستنسحب من المؤتمر كراعية له، وأوضحت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة "إيكونومست" زاني مينتون بيدوس ، إنها لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وانضمت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى قائمة المترددين في حضور المؤتمر، وأوضحت في بيان لها "إنها تعيد النظر في مشاركتها في المؤتمر كشريك إعلامي".

كما لن يحضر بوب باكيش ، الرئيس التنفيذي لشركة فياكوم بعد أن كان أحد المتحدثين فيه سابقاً.

مشاريع دافوس الصحراء

شملت الجلسات التي عقدت في إنطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار عام 2017، عرض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع الافتراضي والعلوم الطبية والبنية التحتية الذكية.

كما اشتملت المبادرة على معرض للمشروعات العملاقة التي تدخل في إطار " رؤية 2030" لولي العهد السعودي.

ووصفت هذه المبادرة بدافوس الصحراء، بسبب أهميتها وحجم المشاركة الدولية فيها.

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