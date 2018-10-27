أين جثة خاشقجي الآن؟ أبرز الإجابات

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وصل بي بي سي عربي العديد من أسئلة القراء حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وبعد فحص وتدقيق اختير سؤال بعينه يشغل بال الكثيرين حاليا، وهو أين جثة خاشقجي؟

ليس القراء وحدهم هم من يطرحون هذا السؤال، بل المسؤولون الأتراك والأمريكيون، وعلى رأسهم ترامب، وأردوغان، والكل يسأل أين جثة خاشقجي؟

وطالب أردوغان السعودية الجمعة بالكشف عن مكان الجثة قائلا: "هناك إعلان بأنه قتل، إذن أين الجثة؟"

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فكيف تطورت الأحداث قبل الوصول لهذا السؤال؟

في 2 أكتوبر/تشرين الأول دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثيقة رسمية للزواج من السيدة التركية خديجة جنكيز. ومرت ساعات وخطيبته تنتظر خارج القنصلية دون أن يخرج، فاتصلت بصديقه ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وأبلغته بالوضع. وكان خاشقجي قد طلب منها الاتصال بأقطاي إذا شعرت بتعرضه لمكروه.

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وفي 6 أكتوبر /تشرين الأول نسبت وكالة رويترز للأنباء لمصادر أمنية تركية قولها إن تقييمها الأولي للقضية يشير إلى أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده.

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وقد تباينت الردود السعودية على هذا الاتهام على النحو التالي:

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ومن هنا ثار هذا السؤال الكبير في الأذهان: أين جثة خاشقجي؟

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وبعد فحص وتدقيق مختلف الإجابات من مصادرها، ننقلها لكم كما وردت بالضبط:

كان مسؤولون سعوديون قد قالوا في وقت سابق إن الجثة لفت داخل سجادة وسلمت لمتعاون محلي، ولكن المسؤولين الأتراك قالوا إنها قطعت بمنشار عظام ووضعت في حقيبة كبيرة

ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء أن سائق القنصلية بين من سلموا الجثة للمتعاون المحلي

مسؤولون أتراك قالوا إنه "ربما تم التخلص من جثة خاشقجي في غابة أو مزرعة قريبة" من منزل القنصل العام.

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه عثر على أجزاء من الجثة في حديقة منزل القنصل السعودي في اسطنبول، وأجزاء أخرى في بئر في القنصلية.

نقلت تقارير إعلامية عن مصدر بالتحقيقات التركية القول إن هناك فرضية يبحث وراءها فريق البحث الجنائي تشير إلى احتمال استخدام حمض كيميائي للتخلص من جثة خاشقجي بإذابتها.

وكتب كمال أوزتورك المستشار الصحفي السابق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا إن جثة خاشقجي "تبخرت" في مكان ما بين القنصلية السعودية ومنزل القنصل السعودي.

وقال في عموده بصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة التركية "إن هذا التبخر ربما تم باستخدام براميل مليئة بالحمض"، مشيرا إلى أنه يستند في هذه الفرضية على مصادر أمنية لم يسمها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه يجب الكشف عن مكان جثة خاشقجي لتسلم لأسرته وتدفن بشكل لائق.