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اعترفت السلطات السعودية بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد أسابع من الإنكار والضغط الدولي.

وجاء في التلفزيون الرسمي أن خاشقجي لقي مصرعه في "شجار بالأيدي"، دون أن تذكر شيئا عن مصير جثته ومكانها.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل دوليا عقب الإعلان السعودي الأخير:

الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف السعودية بأنه "خطوة أولى جيدة". ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عبروا من شكوكهم فيها.

وقال ترامب إن الاعتقالات التي جرت في السعودية على خلفية مقتل خاشقجي "خطوة أولى مهمة". وأشاد بالسعودية وتحركها بسرعة،

وردا على سؤال ما إذا كان يرى أن رواية السعودية "ذات مصداقية"، أجاب ترامب: نعم أعتقد ذلك.

لكن عددا من أعضاء الكونغرس عبروا عن شكوكهم في الرواية السعودية، ومن بينهم الجمهوري، ليندزي غراهام، المعروف بانتقاده للسعودية.

وقال بوب كروكر، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، إن رواية السعودية تتغير من يوم لآخر، وإنه لا يثق في تقريرها الأخير.

وكتب الديمقراطي، آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، على حسابه بموقع تويتر: "إذا كان خاشقجي يتشاجر مع هؤلاء الذين أرسلوا لاعتقاله أو قتله فإنه كان يفعل خوفا على حياته".

تركيا

تعهدت تركيا بكشف ملابسات مقتل خاشقجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشاليق، إن "كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد".

كما كتبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي القتيل، على حسابها بموقع تويتر: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون. وتساءلت عن مصير ومكان جثته".

بريطانيا

قالت السلطات البريطانية إنها تنظر في "خطوتها التالية" بعدما اعترفت السعودية لأول مرة بأن خاشقجي، قتل داخل قنصليتها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تعازينا لعائلة جمال خاشقجي بعد تأكيد وفاته، وننظر في خطوتنا التالية بعد التقرير السعودي".

وقال جيريمي هنت، وزير الخارجية: "كان حادثا مروعا، ولابد من محاسبة المسؤول عنه."

مصر

قالت الخارجية المصرية إن نتائج التحقيقات الأولية في وفاة خاشقجي، تبرهن على "حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه".

وأضاف البيان أن "الإجراءات والحاسمة والشجاعة التي اتخذها الملك السعودية في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".

الإمارات

أشادت الإمارات بالإعلان السعودي بشأن ملابسات مقتل خاشقجي، ورحبت بقرارات الملك السعودي.