مصدر الصورة Getty Images Image caption جينا هاسبيل سافرت إلى تركيا أوائل هذا الأسبوع

استمعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، إلى تسجيلات صوتية لقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وقيل إن جينا هاسبيل سُمح لها بالاستماع إلى تلك التسجيلات خلال زيارتها إلى تركيا أوائل هذا الأسبوع.

وقد قتل خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، خلال زيارة له لقنصلية بلاده في اسطنبول.

ويظهر أن تلك المقاطع الصوتية سجلت التحقيق مع خاشقجي وقتله.

وألقت السعودية القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بالحادث، بعدما أدت القضية إلى توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وقال الرئيس ترامب الثلاثاء إن مسؤولين سعوديين أداروا ما وصفه بأسوأ عملية تغطية في التاريخ، وقال يجب أن يكون هناك نوع من العقاب.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولين أتراك عقب قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول، قولهم إن لديهم تسجيلات صوتية للتحقيق والقتل، ولكنها لم تفصل القول بشأن محتوى تلك التسجيلات، أو كيفية الحصول عليها.

وقد توجهت هاسبيل إلى أنقرة الاثنين. وقالت صحيفة الصباح التركية الأربعاء إنها استمعت إلى التسجيلات.

وأيدت تقارير أوردتها صحيفة واشنطن بوست، ووكالة رويترز للأنباء الخميس ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

ونقلت واشنطن بوست عن شخص "على علم بالتسجيلات الصوتية" قوله إنها "حاسمة"، وقد تفضي إلى تحميل الولايات المتحدة المسؤولية للسعودية.

وتعهد الأربعاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بمعاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

ولكن وسائل إعلام تركية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن من أدار العملية هو أحد كبار مساعدي الأمير محمد.

وجاء تعهد ولي العهد في حديثه في المنتدى الاستثماري في الرياض، الذي أطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي قاطعه عدد من السياسيين وقادة الأعمال.

وحتى الآن لا يعرف مكان جثة خاشقجي.

ولكن التركيز الآن - فيما يبدو - يدور على بئر في حديقة بمبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.