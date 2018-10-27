وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: قتل جمال خاشقجي يجب أن يقلقنا جميعا

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حذر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من أن جرائم مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط مؤكدا أن بلاده ستتخذ اجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين.

وقد قتل خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، خلال زيارة له لقنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وألقت السعودية القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بالحادث، بعدما أثارت القضية غضب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال منذ عدة أيام إن مسؤولين سعوديين أداروا ما وصفه بأسوأ عملية تغطية في التاريخ، وقال يجب أن يكون هناك نوع من العقاب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي متحدثا أمام المشاركين في المؤتمر الأمني "حوار المنامة" المنعقد في البحرين "بالنظر إلى مصلحتنا الجماعية لإرساء السلام واحترام حقوق الإنسان، مقتل جمال خاشقجي يجب أن يقلقنا جميعا".

وأضاف ماتيس "تقاعس أي أمة عن الالتزام بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي الذي تحتاجه المنطقة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأشار ماتيس في كلمته إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو ألغى بالفعل عددا من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة للمشتبه بهم في القضية وسيتخذ اجراءات أخرى جديدة".