مصدر الصورة Reuters Image caption الجبير يؤكد أن علاقة بلاده بأمريكا محصنة

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، سوف يحاكمون في المملكة، وإن التحقيق معهم سيستغرق وقتا.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر أمني إقليمي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أن هؤلاء: "مواطنون سعوديون. وهم يحتجزون في السعودوية، والتحقيق يجري معهم في السعودية، وسوف يحاكمون في السعودية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد طالب الجمعة بترحيل السعوديين الـ18 الذين تقول السلطات إنهم ضالعون في قتل خاشقجي.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من أن جرائم مثل قتل خاشقجي تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستتخذ اجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في حديثه أمام المشاركين في المؤتمر الأمني "حوار المنامة": "بالنظر إلى مصلحتنا الجماعية لإرساء السلام واحترام حقوق الإنسان، مقتل جمال خاشقجي يجب أن يقلقنا جميعا".

وأضاف ماتيس "تقاعس أي أمة عن الالتزام بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي الذي تحتاجه المنطقة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأشار ماتيس في كلمته إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو ألغى بالفعل عددا من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة للمشتبه بهم في القضية وسيتخذ اجراءات أخرى جديدة".

وقد قتل خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، خلال زيارة له لقنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وألقت السعودية القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بالحادث، بعدما أثارت القضية غضب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الدفاع الأمريكي ماتيس يقول إن بلاده ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن قتل خاشقجي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال منذ عدة أيام إن مسؤولين سعوديين أداروا ما وصفه بأسوأ عملية تغطية في التاريخ، وقال يجب أن يكون هناك نوع من العقاب.

العلاقات السعودية الأمريكية

وقال الجبير إن علاقات الرياض مع الولايات المتحدة "محصنة"، وسط ما وصفه بـ"هيستريا وسائل الإعلام" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الوزير السعودي أيضا إن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخارجية تتمتع "بالعقلانية والواقعية"، وهذا ما تؤيده جميع دول الخليج.

وأشار إلى أن السعودية تقاتل رؤية إيران "الظلامية" في الشرق الأوسط.