المغرب يلغي العمل بالتوقيت الشتوي بشكل مفاجئ

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قرر المغرب إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي على مدى العام.

وجاء هذا الإعلان قبل أقل من يومين من موعد تغيير التوقيت في ساعات البلاد بإعادتها إلى الوراء لفترة ساعة واحدة يوم الأحد.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع مفاجئ للحكومة المغربية بعد اجتماعها الأسبوعي الخميس.

وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر إن هذا القرار يعني إنه "يمكن ربح ساعة من الضوء الطبيعي ... وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وانضم المغرب بذلك إلى عدد من الدول الأخرى، وبشكل خاص في أفريقيا وآسيا، التي لا تعتمد تغيير التوقيت لتوفير استخدام ضوء النهار.

واثار قرار الحكومة المغربية ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي تباينت بين مؤيد مرحب به ومعارض دعا إلى إشهار سلاح المقاطعة في وجه "ساعة الحكومة الصيفية".

وطالب بعض المعارضين بالنزول إلى الشوارع للاحتجاج وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #لاللتوقيت_الصيفي و#مقاطعة_التوقيت_الصيفي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NigrouDriss اوروبا تتخلى عن التوقيت الصيفي و المغرب يتمسك به في الشتاء ايضا

بلاد الغرائب........... — DRISS Nigrou (@NigrouDriss) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

وأعلن المتفاعلون مع #خدامين_مع_8_كرينيتش عدم التزامهم بالتوقيت الجديد وتحدثوا عن عواقبه الصحية على حياتهم اليومية.

واعتبروه قرارا يستهين بذكاء الشعب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fgtatif قرار الحكومة و من خلفها بجعل التوقيت الصيفي توقيتا رسميا للبلاد لهو أكبر دليل على أنهم يعتبرون الشعب كالقطيع و لا داعي لاستشارته بالإضافة إلى أنه خرق للقانون بحكم أن قرارا كهذا يجب أن يصادق عليه البرلمان أولا 😤😡#المغرب — tatif_abdel (@fgtatif) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

ورأى البعض الآخر أن هذا القرار سيضاعف معاناة التلاميذ في المناطق النائية والأرياف، إذ سيضطرون إلى الذهاب إلى مدارسهم في الظلام.

وكانت الحكومة قررت مراجعة مواعيد الدخول المدرسي والإداري بعد إقرار الساعة الجديدة.

وفي المقابل رحب البعض الآخر بالقرار واصفا إياه بالقرار السليم الذي ألغى توقيتا غير مفيد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @vPYhUGW0HE3Gdgj خطوة جريئة وسريعة من المغرب

قررت الحكومة المغربية التوقف عن استعمال التوقيت الشتوي للابد وذلك اعتباراً من اليوم بشكل فوري.



اعتقد ان هذا القرار سليم جداً.

فلم يثبت على مدى السنين جدوى هذه الخطوة

الغير مفيدة ابداً. pic.twitter.com/4PS7LzDkKu — أمير الشرق الياسين (@vPYhUGW0HE3Gdgj) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

وعلى الرغم من أن العديد من الناس في العالم يتمتعون بإضافة ساعة إلى ساعات نومهم عند إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمدة ساعة واحدة بالتوقيت الشتوي، تنشط حملات واسعة لإلغاء فرق التوقيت هذا.

وتقول إحدى الحملات الناشطة لإلغاء تغيير التوقيت في بريطانيا إن البقاء في التوقيت الصيفي على مدى العام يقلل من حوادث المرور لأن مستخدمي الطرق سيتمتعون برؤية أفضل في المساء.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في أغسطس/آب إنه سيوصي الدول الأعضاء فيه بإلغاء تغيير التوقيت مرتين في العام فيها.

ماهو توقيت غرينتش؟

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توقيت غرينيتش (ويرمز له بجي أم تي) هو حساب التوقيت في نقطة الدرجة صفر من خطوط الطول أو خط الميريديان. وهي خطوط افتراضية تُقسم الأرض وفقها طوليا.

يمتد خط الطول هذا من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، ويمر بنقطة يقع فوقها المرصد الملكي القديم في منطقة غرينتش بلندن.

ويسمى خط الطول هذا ميريديان غرينيتش منذ عام 1884، وتبدأ منه كل خطوط الطول الأرضية وتحسب مناطق التوقيت في العالم.

يبقى توقيت غرينتش ثابتا طوال العام.

في أشهر الشتاء، يكون التوقيت المحلي في بريطانيا متطابقا مع توقيت غرينتش، ولكن في شهر مارس/آذار يتغير التوقيت المحلي متقدما بساعة واحدة إلى التوقيت الصيفي، الذي يرمز له (بي أس تي)، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويستخدم عدد من البلدان حول العالم إجراءات استثمار ضوء النهار بتغيير التوقيت باستخدام توقيتات محلية تستفيد من الشروق المبكر للشمس في أشهر الصيف.