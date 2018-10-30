بالصور: ملايين الشيعة يحيون شعائر زيارة الأربعين في كربلاء

يُحيي الملايين من المسلمين الشيعة شعائر زيارة الأربعين إلى مرقد الأمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية، وتصادف الزيارة يوم العشرين من شهر صفر بالأشهر الهجرية والذي يوافق مرور أربعين يوما على مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى الشيعة الاثني عشرية في واقعة الطف بكربلاء.