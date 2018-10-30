بالصور: ملايين الشيعة يحيون شعائر زيارة الأربعين في كربلاء

  • 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

يُحيي الملايين من المسلمين الشيعة شعائر زيارة الأربعين إلى مرقد الأمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية، وتصادف الزيارة يوم العشرين من شهر صفر بالأشهر الهجرية والذي يوافق مرور أربعين يوما على مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى الشيعة الاثني عشرية في واقعة الطف بكربلاء.

  • مرقد الحسين في كربلاء Reuters

    تجمع من الزوار الشيعة في المساحة الفاصلة بين مرقدي الحسين والعباس في مدينة كربلاء.

  • تتوافد مواكب التعزية الحسينية في الطريق إلى المرقد Reuters

    تتوافد مواكب التعزية الحسينية في الطريق إلى المرقد، ويقوم المشاركون فيها باللطم على صدورهم تعبيرا عن حزنهم لحادث مقتل إمامهم.

  • تشارك النساء أيضا في هذه الشعائر بالنواح والبكاء حزنا على مقتل الحسين Reuters

    تشارك النساء أيضا في هذه الشعائر بالنواح والبكاء حزنا على مقتل الحسين.

  • صورة من أعلى لحشود الزوار في الشوارع المؤدية لمرقدي الحسين والعباس في كربلاء Getty Images

    صورة من أعلى لحشود الزوار في الشوارع المؤدية لمرقدي الحسين والعباس في كربلاء.

  • زوار لمرقد الحسين Reuters

    يتوافد الزوار مشيا على الأقدام لأداء مراسم الزيارة معتقدين أن المشي لمسافات طويلة باتجاه مرقد إمامهم يمنحهم ثوابا أكبر.

  • ينتشر على امتداد الطرق متطوعون يقدمون الطعام والشراب مجانا للزوار القادمين سيرا على الأقدام الى المرقد AFP

    ينتشر على امتداد الطرق متطوعون يقدمون الطعام والشراب مجانا للزوار القادمين سيرا على الأقدام الى المرقد.

  • نقطة الحدود بين العراق وإيران في مهران AFP

    يتوافد الآلاف من الزوار الشيعة من إيران للمشاركة في مراسم الزيارة. وفي الصورة شرطية إيرانية تدقق وثائق نساء على نقطة الحدود بين العراق وإيران في مهران.

  • زوار إيرانيون يعبرون الحدود العراقية في مهران متوجهين إلى كربلاء AFP

    زوار إيرانيون يعبرون الحدود العراقية في مهران متوجهين إلى كربلاء.

  • يتوافد المسلمون الشيعة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في شعائر هذه المناسبة الدينية AFP

    يتوافد المسلمون الشيعة من مختلف أنحاء العالم أيضا للمشاركة في شعائر هذه المناسبة الدينية.

  • إحدى النساء المشركات في مراسم زيارة الأربعين في مرقد الحسين في كربلاء Reuters

    إحدى النساء المشاركات في مراسم زيارة الأربعين في مرقد الحسين في كربلاء.

  • حشود من الزائرين في أحد شوارع مدينة كربلاء متوجهين لزيارة مرقد الحسين سيرا على الأقدام Reuters

    حشود من الزائرين في أحد شوارع مدينة كربلاء متوجهين لزيارة مرقد الحسين سيرا على الأقدام.

  • صورة جوية ليلية لمرقد الإمام العباس وفي الخلفية يبدو مرقد الإمام الحسين وسط مدينة كربلاء العراقية AFP

    صورة جوية ليلية لمرقد الإمام العباس وفي الخلفية يبدو مرقد الإمام الحسين وسط مدينة كربلاء العراقية.

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