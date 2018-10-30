بالصور: ملايين الشيعة يحيون شعائر زيارة الأربعين في كربلاء
يُحيي الملايين من المسلمين الشيعة شعائر زيارة الأربعين إلى مرقد الأمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية، وتصادف الزيارة يوم العشرين من شهر صفر بالأشهر الهجرية والذي يوافق مرور أربعين يوما على مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى الشيعة الاثني عشرية في واقعة الطف بكربلاء.
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Reuters
تجمع من الزوار الشيعة في المساحة الفاصلة بين مرقدي الحسين والعباس في مدينة كربلاء.
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Reuters
تتوافد مواكب التعزية الحسينية في الطريق إلى المرقد، ويقوم المشاركون فيها باللطم على صدورهم تعبيرا عن حزنهم لحادث مقتل إمامهم.
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Reuters
تشارك النساء أيضا في هذه الشعائر بالنواح والبكاء حزنا على مقتل الحسين.
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Getty Images
صورة من أعلى لحشود الزوار في الشوارع المؤدية لمرقدي الحسين والعباس في كربلاء.
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Reuters
يتوافد الزوار مشيا على الأقدام لأداء مراسم الزيارة معتقدين أن المشي لمسافات طويلة باتجاه مرقد إمامهم يمنحهم ثوابا أكبر.
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AFP
ينتشر على امتداد الطرق متطوعون يقدمون الطعام والشراب مجانا للزوار القادمين سيرا على الأقدام الى المرقد.
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AFP
يتوافد الآلاف من الزوار الشيعة من إيران للمشاركة في مراسم الزيارة. وفي الصورة شرطية إيرانية تدقق وثائق نساء على نقطة الحدود بين العراق وإيران في مهران.
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AFP
زوار إيرانيون يعبرون الحدود العراقية في مهران متوجهين إلى كربلاء.
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AFP
يتوافد المسلمون الشيعة من مختلف أنحاء العالم أيضا للمشاركة في شعائر هذه المناسبة الدينية.
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Reuters
إحدى النساء المشاركات في مراسم زيارة الأربعين في مرقد الحسين في كربلاء.
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Reuters
حشود من الزائرين في أحد شوارع مدينة كربلاء متوجهين لزيارة مرقد الحسين سيرا على الأقدام.
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AFP
صورة جوية ليلية لمرقد الإمام العباس وفي الخلفية يبدو مرقد الإمام الحسين وسط مدينة كربلاء العراقية.
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