الولايات المتحدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في اليمن

مصدر الصورة YAHYA ARHAB Image caption طفل مريض بإحدى مستشفيات العاصمة صنعاء

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى وقف لإطلاق النار في اليمن خلال 30 يوما.

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية متنامية مع استمرار الحرب الدائرة منذ أعوام.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين المدعمومين من إيران.

وانهارت محادثات سلام - كانت تجري تحت رعاية الأمم المتحدة - في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتسبب الصراع الدائر في في مقتل 10 آلاف شخص، وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويحتاج أكثر من تسعة ملايين شخص في اليمن إلى رعاية طبية عاجلة، إذ يعاني الكثيرون من سوء التغذية.

كما حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة.