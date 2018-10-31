نصائح للنساء لإخفاء "البطن المترهل" تحرج اتحاد السباحة الانجليزي

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اعتذر اتحاد السباحة الانجليزي عن نشر مجموعة من النصائح للنساء ليظهرن أنحف في حوض السباحة على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.

وكانت هذه الفقرة تنصح النساء "ذوات البطن المترهل" بعدم ارتداء البكيني، كما جاء فيها إن الجسم عندما يكون على شكل إجاصة (أي عندما يكون الورك أعرض من الصدر) يكون غالبا "بلاء على النساء".

وظلت هذه النصائح على الموقع الرسمي للاتحاد منذ عام 2010 قبل أن تحذف بعد أن نشرت سيمون ويب، وتعرف نفسها بأنها طالبة دكتوراه في لندن ومختصة في دراسات الجندر، تغريدة على تويتر أشارت فيها إلى محتوى هذه الصفحة.

وقال متحدث باسم اتحاد السباحة لبي بي سي: "كانت هذه صفحة موقعنا القديم على الإنترنت عام 2010 والتي لا تعبر عن آراء سويم إنغلاند (اتحاد السباحة الانجليزي). ما إن عرفنا بهذه الفقرة حتى أزلنا الصفحة ونحن الآن في صدد استبدالها بمعلومات ملائمة أكثر".

وأضاف: "إن السباحة واحدة من أكثر النشاطات المتاحة للناس من مختلف الأعمار ومختلف القدرات. نريد ان يشعر الجميع بالراحة في المسبح لكي يستفيدوا من كل فوائد السباحة".

كما قال: "نعتذر عن أي إهانة كانت هذه المعلومات القديمة قد تسببت بها ونأمل ألا يتردد الناس من الاستمرار بالاستمتاع بالسباحة".

مصدر الصورة Swim England Image caption "المعدة المترهلة: اختاري تانكيني واسعا بدلا من البكيني أو لباس السباحة ي القطة الواحدة. البكيني يظهر البطن المترهل، كما أن محاولات ارتداء لباس السباحة ذي القطعة الواحدة لن ينحف معدتك بل سيبرز الترهل".

مصدر الصورة Swim England Image caption "شكل الإجاصة: جربي ارتداء قطعة علوية تلفت الانتباه وأخرى باهتة للقطعة الأخرى بحيث تكون داكنة اللون".