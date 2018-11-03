مصدر الصورة AFP Image caption طفل يمني يعالج من سوء التغذية

توفيت الطفلة اليمنية أمل حسين، 7 أعوام، في العاصمة اليمنية صنعاء بعد أشهر من معاناتها بسبب سوء التغذية وما حل بجسدها من هُزال.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت صورة أمل وغيرها من الأطفال اليمنيين الذين يعانون بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام، وهو ما أحدث رد فعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون بأنها "الوجه الإنساني" لتلك الحرب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف سكان اليمن، أو حوالي 12 مليون شخص، يواجهون خطر مجاعة كارثية بسبب الحرب بين الحوثيين وتحالف عربي بقيادة السعودية.

ما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن الأزمة الإنسانية في اليمن؟ إسألوا ونحن نجيب..